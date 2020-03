Mỗi ngày ăn đu đủ theo kiểu này không những trẻ hóa nhan sắc mà còn ngăn ngừa tiểu đường, ung thư

Trung bình, một quả đu đủ nhỏ khoảng 153gr chứa 59 calo, 15gr carbohydrate, 3gr chất xơ, 1gr protein, 157% RDI vitamin C, 33% RDI vitamin A, 14% RDI folate (vitamin B9) và 11% RDI kali. Ngoài ra, đu đủ còn rất dồi dào canxi, magie và vitamin B1, B3, B5, E và K.



Bạn có thể thưởng thức đu đủ theo nhiều cách thơm ngon, đơn giản khác nhau như:



Bữa sáng: Cắt đu đủ làm đôi, loại bỏ hết hạt, đổ đầy sữa chua Hy Lạp, phủ lên trên bằng một vài quả việt quất và các loại hạt và thưởng thức.



Món khai vị: Cắt đu đủ thành từng miếng dài vừa ăn và thưởng thức luôn.



Salad: Cắt nhỏ đu đủ, cà chua, hành tây và rau mùi, sau đó thêm nước cốt chanh và trộn đều.



Sinh tố: Kết hợp đu đủ với nước cốt dừa và đá, cho vào máy xay xay đều đến khi mịn là được.



Tráng miệng: Đu đủ cắt nhỏ thêm 2 muỗng canh (28 gram) hạt chia, 1 cốc (240 ml) sữa hạnh nhân và 1/4 muỗng cà phê vani. Trộn đều và để tủ lạnh trước khi ăn.



Lợi ích tuyệt vời khi ăn đu đủ mỗi ngày



Giảm cholesterol: Đu đủ rất giàu chất xơ, vitamin C và chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa cholesterol tích tụ trong động mạch. Quá nhiều cholesterol tích tụ có thể dẫn đến một số bệnh tim bao gồm đau tim và tăng huyết áp.



Giúp giảm cân: Những người muốn giảm cân thường thêm đu đủ vào chế độ ăn uống của mình vì nó rất ít calo. Hàm lượng chất xơ trong đu đủ khiến bạn cảm thấy no lâu và cũng làm sạch nhu động ruột khiến việc giảm cân trở nên hiệu quả hơn.



Tăng cường khả năng miễn dịch: Hệ thống miễn dịch hoạt động như một lá chắn chống lại các bệnh nhiễm trùng khác nhau. Một quả đu đủ chứa hơn 200% nhu cầu vitamin C hàng ngày của bạn, giúp tăng cường khả năng miễn dịch.



Tốt cho bệnh nhân tiểu đường: Đu đủ là một lựa chọn thực phẩm tuyệt vời cho bệnh nhân tiểu đường vì nó có hàm lượng đường thấp mặc dù có vị ngọt. Ngoài ra, những người không mắc bệnh tiểu đường có thể ăn đu đủ để ngăn chặn bệnh có thể xảy ra.



Tốt cho mắt: Đu đủ rất giàu vitamin A giúp bảo vệ thị lực khỏi bị thoái hóa, đặc biệt là thoái hóa điểm vàng.

Chống viêm khớp : Viêm khớp là bệnh suy nhược ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống và công việc. Ăn đu đủ rất tốt cho xương do đặc tính chống viêm cùng lượng vtamin C dồi dào. Một nghiên cứu được công bố trên Annals of the Rheumatic Disaches cho thấy, những người tiêu thụ thực phẩm ít vitamin C có khả năng bị viêm khớp cao gấp ba lần so với những người không mắc bệnh.