Ăn dưa hấu mỗi ngày giúp phòng chống hen suyễn, cải thiện chức năng não và ngăn ngừa ung thư

là một món ăn nhẹ mùa hè ít calo và vô cùng ngọt ngào, mang lại cảm giác sảng khoái. Ăn dưa hấu thúc đẩy hydrat hóa và cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu, bao gồm vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa



Dưa hấu chứa rất ít calo nhưng lại dồi dào vitamin A và C. Tiêu thụ loại quả này cung cấp 17% lượng vitamin A và 20% lượng vitamin C cần thiết cho cơ thể bạn mỗi ngày. Bên cạnh đó, thành phần dinh dưỡng của dưa hấu còn chứa nhiều kali và chất xơ cùng chất chống oxy hóa, giúp loại bỏ các gốc tự do khỏi cơ thể, tăng cường trao đổi chất và sức đề kháng, giúp bạn khỏe mạnh hơn.

Tiêu thụ dưa hấu thường xuyên mang lại nhiều lợi ích sức khỏe



Phòng chống hen suyễn



Một số chuyên gia tin rằng, các gốc tự do góp phần vào sự phát triển của bệnh Một số chuyên gia tin rằng, các gốc tự do góp phần vào sự phát triển của bệnh hen suyễn . Sự hiện diện của một số chất chống oxy hóa trong dưa hấu - bao gồm vitamin - có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh hen suyễn



Một chén dưa hấu nặng khoảng 154 gram (g) cung cấp 12,5 miligam (mg) vitamin C, hoặc từ 14% đến 16% nhu cầu hàng ngày của một người.



Giảm huyết áp



Trong một nghiên cứu năm 2012, các nhà nghiên cứu phát hiện chiết xuất dưa hấu làm giảm huyết áp của người trung niên bị béo phì và tăng huyết áp sớm. Các tác giả cho rằng, L-citrulline và L-arginine - hai trong số các chất chống oxy hóa trong dưa hấu - có thể cải thiện chức năng của các động mạch.

Lycopene - một chất chống oxy hóa khác trong dưa hấu - giúp bảo vệ cơ thể chống lại bệnh tim. Một đánh giá năm 2017 cho thấy, dưa hấu mang lại hiệu quả này bằng cách giảm viêm do chứa lipoprotein mật độ cao (HDL) hoặc lượng cholesterol tốt dồi dào.



Phytosterol là các hợp chất thực vật có thể giúp kiểm soát lipoprotein mật độ thấp (LDL) hoặc cholesterol xấu. Một số hướng dẫn khuyên bạn nên tiêu thụ 2 gram (g) phytosterol mỗi ngày; 154 g quả dưa hấu cung cấp một lượng nhỏ, ở mức 3,08 mg.



Ngăn ngừa ung thư



Viện Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ (NCI) lưu ý, các gốc tự do có thể đóng một vai trò trong sự phát triển một số loại ung thư. Sự căng thẳng oxy hóa mà chúng gây ra có thể dẫn đến tổn thương tế bào DNA.



Chất chống oxy hóa trong dưa hấu, chẳng hạn như vitamin C, có thể giúp ngăn ngừa ung thư bằng cách chống lại các gốc tự do. Một số nghiên cứu cũng đã liên kết lượng lycopene trong loại quả này với việc giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt.



Cải thiện tiêu hóa

Dưa hấu có hàm lượng nước cao và lượng chất xơ dồi dào. Những chất dinh dưỡng này giúp thúc đẩy đường ruột khỏe mạnh, ngăn ngừa táo bón.



Tốt cho não và hệ thần kinh



Choline là một chất chống oxy hóa có trong dưa hấu. Loại chất này rất tốt cho cơ bắp, giúp duy trì cấu trúc màng tế bào và việc truyền các xung thần kinh, cải thiện học tập và ghi nhớ, tăng cường phát triển trí não sớm.



Thậm chí, nhiều giả thuyết cho rằng choline có thể giúp làm chậm sự tiến triển của chứng mất trí nhớ trong bệnh Alzheimer, tuy nhiên vẫn chưa đủ bằng chứng xác thực.



Tốt cho da



Dưa hấu chứa vitamin C mà cơ thể cần để sản xuất collagen. Collagen rất cần thiết cho cấu trúc tế bào và chức năng miễn dịch. Vitamin C cũng thúc đẩy chữa lành vết thương.



Các nghiên cứu cho thấy vitamin C có thể giúp thúc đẩy làn da khỏe mạnh, bao gồm giảm nguy cơ tổn thương do tuổi tác.



Giảm cân



Dưa hấu chính là lựa chọn an toàn và hiệu quả cho việc giảm cân. Như đã nói ở trên, loại quả này chứa ít calo nhưng lại có hàm lượng nước cao, giúp bạn nhanh no và no lâu, hạn chế thèm ăn và ăn vặt. Uống nước ép dưa hấu và ăn dưa hấu trong các bữa ăn nhẹ giúp cung cấp cho cơ thể nhiều khoáng chất và nước.

Thùy Nguyễn (Theo medicalnewstoday)