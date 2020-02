Nguyên nhân khiến dứa trở thành siêu thực phẩm dinh dưỡng tăng cường sức đề kháng giữa mùa dịch

Thành phần dinh dưỡng ấn tượng



Những người đang muốn bổ sung vitamin C và lượng chất xơ chắc chắn không thể bỏ qua dứa. Trong một bài báo trên Live Science, chuyên gia dinh dưỡng Laura Flores từ San Diego đã giải thích cách các loại trái cây nhiệt đới được nạp các vitamin và khoáng chất thiết yếu như vitamin C và mangan, cũng như chất xơ và bromelain (một loại enzyme).

Ngoài ra, do có lượng mangan cao, dứa rất quan trọng trong việc bảo vệ chống oxy hóa . Bên cạnh đó, dứa cũng chứa lượng thiamin cao - một loại vitamin B có liên quan đến sản xuất năng lượng.



Trung bình, một chén dứa chứa khoảng 82,5 gram calo, 1,7 gram chất béo, 1 gram protein, 21,6 gram carbs, 2,3 gram chất xơ cùng vitamin C, mangan, vitamin B6, đồng, thiamin, folate, kali, magiê, niacin, axit pantothenic, riboflavin và sắt.



Ăn dứa giúp tăng cường miễn dịch, chống viêm

Dù là loại quả rất thơm ngon nhưng mọi người nên ăn dứa có chừng mực. Nếu ăn dứa khiến bạn nổi mề đay hoặc khó thở, hãy ngừng ăn và đi khám ngay lập tức. Ngoài ra, những người dùng thuốc nên tham khảo ý kiến ​​chuyên gia chăm sóc sức khỏe trước khi ăn dứa. Cuối cùng, chỉ nên ăn dứa chín bởi dứa xanh có thể gây độc cho con người.

