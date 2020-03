Mệnh danh là 'hoàng đế dinh dưỡng', bạn sẽ nhận ngay 5 lợi ích thần kỳ khi tiêu thụ măng tây

Măng tây là một loại rau mùa xuân chứa đầy dinh dưỡng. Với hương vị thơm ngon, khi mua thực phẩm này từ chợ hay siêu thị về bạn nên ăn ngay để giữ được trọn vẹn dưỡng chất quan trọng. Trung bình, một chén măng tây nấu chín chứa 40 calo, 4 gram protein, 4 gram chất xơ và 404 miligam kali. Kali được biết là loại dưỡng chất cực kỳ tốt cho huyết áp.



Ngoài ra, măng tây cũng chứa một hợp chất gọi là asparaptine, giúp cải thiện lưu lượng máu và từ đó giúp giảm huyết áp.

Ảnh minh họa.



Hàng loạt lợi ích Sức Khỏe khi tiêu thụ măng tây thường xuyên



Chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết: Măng tây là một loại rau được đóng gói rất nhiều chất dinh dưỡng. Đây là một nguồn chất xơ, folate, vitamin A, C, E và K dồi dào. Măng tây còn chứa crom, một khoáng chất vi lượng giúp tăng cường khả năng vận chuyển glucose từ máu vào tế bào, giúp ổn định lượng đường trong máu.



Ngăn ngừa và chống ung thư: Cùng với bơ, cải xoăn và cải Brussels, măng tây là một nguồn glutathione đặc biệt phong phú. Đây là một hợp chất giải độc giúp phá vỡ các chất gây ung thư và các hợp chất có hại khác như các gốc tự do. Đó cũng là lý do tại sao ăn măng tây có thể giúp bảo vệ chống lại và chống lại một số dạng ung thư, chẳng hạn như ung thư xương, ung thư vú, đại tràng, thanh quản và ung thư phổi.



Giảm viêm, làm chậm quá trình lão hóa: Măng tây là một trong những loại trái cây và rau quả được xếp hạng hàng đầu về khả năng vô hiệu hóa các gốc tự do gây tổn hại tế bào. Điều này có thể giúp làm chậm quá trình lão hóa và giảm viêm.

Ảnh minh họa.



Giúp tăng cường trí não: Một đặc tính chống lão hóa khác của măng tây là có thể giúp bộ não chống lại sự suy giảm nhận thức. Giống như rau xanh, măng tây cung cấp folate, hoạt động với vitamin B12 - có trong cá, thịt gia cầm, thịt và sữa - để giúp ngăn ngừa suy giảm nhận thức. Trong một nghiên cứu từ Đại học Tufts, người lớn tuổi có hàm lượng folate và B12 khỏe mạnh đã thực hiện tốt hơn trong bài kiểm tra tốc độ phản ứng và độ linh hoạt của tinh thần.



Loại thuốc lợi tiểu tự nhiên: Măng tây chứa hàm lượng cao axit amin asparagine, hoạt động như một chất lợi tiểu tự nhiên. Việc đi tiểu thường xuyên không chỉ giải phóng chất lỏng mà còn giúp cơ thể đào thải độc tố. Điều này đặc biệt có lợi cho những người bị phù nề (tích tụ chất lỏng trong các mô của cơ thể) và những người bị Loại thuốc lợi tiểu tự nhiên: Măng tây chứa hàm lượng cao axit amin asparagine, hoạt động như một chất lợi tiểu tự nhiên. Việc đi tiểu thường xuyên không chỉ giải phóng chất lỏng mà còn giúp cơ thể đào thải độc tố. Điều này đặc biệt có lợi cho những người bị phù nề (tích tụ chất lỏng trong các mô của cơ thể) và những người bị huyết áp cao hoặc các bệnh liên quan đến tim khác.



Đặc biệt, ăn măng tây gây ra mùi nước tiểu mạnh do măng tây có chứa một hợp chất độc đáo, khi được chuyển hóa, sẽ tỏa ra mùi đặc biệt trong nước tiểu. Măng tây non chứa nồng độ hợp chất cao hơn, mùi hôi mạnh hơn sau khi ăn.



Loại măng tây phổ biến nhất là màu xanh lá cây, tuy nhiên vẫn có măng tây màu trắng, tím cho bạn thoải mái lựa chọn. Để giữ được trọn vẹn lượng Loại măng tây phổ biến nhất là màu xanh lá cây, tuy nhiên vẫn có măng tây màu trắng, tím cho bạn thoải mái lựa chọn. Để giữ được trọn vẹn lượng chất chống oxy hóa trong măng tây, tốt nhất nên nướng, quay hoặc xào. Những phương pháp nấu nhanh, không nước này sẽ bảo tồn hàm lượng dinh dưỡng tuyệt vời và khả năng chống oxy hóa của măng tây. Đây cũng là món ăn không thể thiếu trong thực đơn của những cô nàng muốn giảm cân.



Your browser does not support HTML5 video.

Video: Eatingwell.



Thùy Nguyễn (theo Eatingwell)