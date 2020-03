Vì sao bơ chính là loại quả nên bổ sung nhất vào chế độ ăn hàng ngày?

Bơ hay còn có tên tiếng Anh là Avocado Pear, là loại trái cây duy nhất cung cấp một lượng đáng kể các axit béo không bão hòa đơn lành mạnh. Bơ còn là loại thực phẩm giàu dinh dưỡng tự nhiên và chứa gần 20 vitamin và khoáng chất.

Theo Cơ sở dữ liệu dinh dưỡng quốc gia Hoa Kỳ, một khẩu phần (1/5 quả bơ , khoảng 40 gram) có chứa: 64 calo, gần 6g chất béo, 3,4g carbohydrate, 1g đường, gần 3g chất xơ. Bơ còn là một nguồn vitamin C, E, K và B-6 tuyệt vời, dồi dào vitamin B2, niacin, folate, axit pantothenic, magiê và kali. Chúng cũng cung cấp lutein, beta-carotene và axit béo omega-3.

Với thành phần dinh dưỡng dồi dào, tiêu thụ bơ hàng ngày rất tốt cho sức khỏe.



Giảm cân, ổn định đường huyết: Mặc dù hầu hết trong quả bơ là chất béo, nhưng chủ yếu đó là các chất béo lành mạnh. Khi bạn tiêu thụ chất béo, não sẽ nhận được tín hiệu giảm sự thèm ăn, duy trì cảm giác no lâu. Ăn chất béo làm chậm sự phân hủy carbohydrate, giữ lượng đường trong máu ổn định. Bên cạnh đó, chất béo lành mạnh còn tăng cường sức khỏe da và hệ thống miễn dịch.



Tốt cho tim mạch: Cứ 28gr bơ lại có 25 miligram dầu thực vật tên beta- sitosterol - chất giúp ổn định lượng cholesterol trong máu.



Cải thiện thị lực: Bơ chứa lutein và zeaxanthin, hai chất phytochemical đặc biệt tập trung ở các mô trong mắt, bảo vệ chống oxy hóa, kể cả tia cực tím.



Vì các axit béo không bão hòa đơn trong bơ cũng hỗ trợ hấp thụ các chất chống oxy hóa tan trong chất béo có lợi khác, chẳng hạn như beta- carotene, thêm bơ vào chế độ ăn uống giúp giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng do tuổi tác.



Khi nghĩ đến các chất dinh dưỡng quan trọng để duy trì xương khỏe mạnh, vitamin K thường không được ưu tiên như canxi hay vtamin D. Tuy nhiên, chế độ ăn uống có đủ vitamin K có thể hỗ trợ sức khỏe xương bằng cách tăng hấp thu canxi và giảm bài tiết canxi qua nước tiểu. Các chất saponin được tìm thấy trong bơ, đậu nành và một số thực phẩm thực vật khác, giúp giảm các triệu chứng trong viêm xương khớp gối.



Bơ thậm chí có thể đóng vai trò trong điều trị ung thư, với một số nghiên cứu cho thấy phytochemical được chiết xuất từ quả bơ có thể ức chế sự phát triển của các tế bào tiền ung thư và ung thư, loại bỏ các tế bào ung thư.



Giúp bé khỏe mạnh: Folate đóng vai trò rất quan trọng để thai nhi khỏe mạnh, nên ăn bơ thường xuyên sẽ giúp giảm nguy cơ sảy thai và dị tật ống thần kinh.



Nghiên cứu gần đây của Đại học McGill cho thấy, tỷ lệ dị tật bẩm sinh ở chuột con được thụ thai bằng tinh trùng từ chuột bị thiếu folate so với chuột có nồng độ folate thích hợp cao hơn tới 30%.



Homocysteine dư thừa cũng ảnh hưởng tới việc sản xuất serotonin, dopamin và norepinephrin - chất giúp điều chỉnh tâm trạng, giấc ngủ và sự ngon miệng.



Cải thiện tiêu hóa: Mặc dù kết cấu là kem nhưng một quả bơ chứa chất xơ với khoảng 6-7 gram cho 1/2 quả. Ăn thực phẩm có chất xơ tự nhiên có thể giúp ngăn ngừa táo bón, duy trì đường tiêu hóa khỏe mạnh và giảm nguy cơ ung thư ruột kết.



Giải độc tự nhiên: Lượng chất xơ trong bơ thúc đẩy nhu động ruột hoạt động, rất quan trọng cho việc bài tiết độc tố hàng ngày qua mật và phân. Các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra,chất xơ cũng có thể đóng vai trò trong việc điều chỉnh hệ thống miễn dịch.



Kháng khuẩn: Bơ có chứa các chất có hoạt tính kháng khuẩn, đặc biệt là chống lại Escherichia coli, một nguyên nhân hàng đầu gây ngộ độc thực phẩm.



Ngăn ngừa các bệnh mãn tính: Theo Chương trình Khoa học Dinh dưỡng và Nội khoa của Đại học Kentucky, việc sử dụng nhiều chất xơ được chứng minh là làm giảm huyết áp và mức cholesterol, cải thiện độ nhạy insulin và giúp giảm cân cho những người béo phì.



Lưu ý: Nếu bạn đang dùng thuốc làm loãng máu, chẳng hạn như Coumadin (warfarin), bạn không nên đột ngột ăn nhiều thực phẩm chứa vitamin K như bơ - chất khiến máu đông lại.

Cách làm sinh tố bơ thơm ngon, giảm cân.