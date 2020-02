Với thành phần dinh dưỡng dồi dào, ăn bưởi đúng cách còn bổ dưỡng hơn cả nhân sâm

Bưởi là loại trái cây có hương vị đa dạng từ đắng, chua đến ngọt. Loại quả này chứa hàng loại vitamin và các khoáng chất thiếu yếu, có thể tiêu thụ trực tiếp hoặc ép thành nước uống, làm salad.

Ảnh minh họa.

Trung bình một quả bưởi cỡ vừa sẽ chứa 52 calo, 13 gram carbs, 1 gram protein, 2 gram chất xơ, 64% RDI vitamin C, 28% RDI vitamin A, 5% RDI kali, 4% RDI thiamine, 4% RDI folate, 3% RDI magie. Ngoài ra, bưởi còn là một nguồn phong phú của một số hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ.

Với lượng vitamin và khoáng chất dồi dào, tiêu thụ bưởi thường xuyên và đúng cách mang lại rất nhiều lợi ích sức khỏe.

Ngăn ngừa bệnh tiểu đường, béo phì và tim mạch: Trong bưởi có chứa naringin, có đặc tính tương tự như một chất ức chế các bác sĩ hay dùng để cải thiện sự dung nạp glucose ở những người mắc bệnh tiểu đường loại 2. Bên cạnh đó, bưởi ít calo nhưng giàu chất xơ và vitamin, rất tốt cho việc ổn định cân nặng, giảm nguy cơ đột quỵ và mắc các bệnh tim mạch.

Ảnh minh họa.

Giảm cân hiệu quả: Như đã nói ở trên, bưởi ít calo nhưng giàu chất xơ, thành phần chủ yếu là nước nên rất tốt cho việc giảm cân. Bởi vậy, uống 1 ly nước ép bưởi hoặc tiêu thụ 1/2 trái bưởi trước bữa ăn giúp bạn hạn chế lượng thức ăn tiêu thụ và ăn vặt mà vẫn cảm thấy no lâu. Đặc biệt, không cần ăn kiêng hay tập thể dục , chỉ cần ăn bưởi thường xuyên cũng có thể giảm 1,8 kg trong 12 tuần.

Ngăn ngừa ung thư vú: Quả bưởi chứa glucarates - một loại phytochemical đã được chứng minh có tác dụng ngăn ngừa ung thư vú.Ngăn ngừa ung thư tuyến tiền liệt: Lượng chất chống oxy hóa dồi dào trong bưởi sẽ tấn công và tiêu diệt mầm bệnh gây ung thư tuyến tiền liệt tiềm ẩn. Bởi vậy, ăn bưởi hay uống nước ép bưởi thường xuyên giúp bạn nâng cao hệ miễn dịch, ngăn chặn sự hình thành và phát triển của khối u.Ngăn ngừa ung thư phổi: Theo nhiều nghiên cứu khẳng định, tiêu thụ khoảng 170gr bưởi mỗi ngày có thể làm giảm tác hại của khói thuốc lá cũng như xì gà lên cơ thể. Bên cạnh đó, ăn bưởi thường xuyên còn giúp kích hoạt các enzym chống lại ung thư phổi.Tăng cường hệ miễn dịch: Bưởi rất giàu vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể đề kháng được nhiều loại bệnh như sốt hay cảm cúm. Ngoài ra, lượng vitamin C trong bưởi còn có thể ngăn ngừa ung thư dạ dày , ung thư miệng, đột quỵ và đau tim.

Ảnh minh họa.



Giảm cholesterol có hại: Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra, những người thường xuyên ăn bưởi hoặc uống nước ép bưởi giảm 15% lượng LDL cholesterolcos có hại và giảm 17% lượng triglycerides chỉ sau 1 tháng thêm loại quả này vào chế độ ăn uống hàng ngày.



Ngăn ngừa viêm nướu: Tưởng không nguy hiểm nhưng viêm nướu không được chữa trị kịp thời có thể dẫn đến ung thư miệng và các bệnh về tim mạch. Tuy nhiên, ăn bưởi thường xuyên lại giúp ngăn ngừa tình trạng này.



Thanh lọc gan: Thường xuyên uống nước ép bưởi giúp thanh lọc độc tố ra khỏi cơ thể, từ đó giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tĩnh như trầm cảm, cứng cơ và đau đầu mãn tính.



Tăng cường trao đổi chất: Như đã nói ở trên, bưởi có tác dụng giảm cân nên sẽ đẩy mạnh quá trình trao đổi chất. Ngoài ăn kiêng và tập luyện thể dục đều đặn, quá trình trao đổi chất được nâng cao còn giúp bạn giảm đến 0,9 kg chỉ trong 1 tuần.



Ngăn ngừa sỏi thận: Sỏi thận thường được hình thành từ canxi, đi qua niệu đạo khi phát triển thành sỏi và phá vỡ tình trạng khỏe mạnh của cơ thể. Nếu lo sợ sỏi thận, mỗi ngày nên uống 1 lít nước ép bưởi.

Lưu ý khi mua và ăn bưởi



Mua bưởi chín, nên mua vào mùa đông.



Chọn quả bưởi nặng, bảo quản ở nhiệt độ phòng, tránh ánh nắng trực tiếp.



Nếu đang dùng thuốc thì nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi ăn bưởi.



Những người bị nhiễm trùng thận, thận bị tổn thương, người bị trào ngược dạ dày thực quản không nên ăn bưởi.

Your browser does not support HTML5 video.

Hướng dẫn làm nước ép bưởi thơm ngon và giảm cân hiệu quả.