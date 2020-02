Muốn nâng cao hệ miễn dịch và ngăn ngừa ung thư, hãy tích cực ăn loại quả này

Cam là một trong những loại cây được trồng nhiều nhất trên thế giới. Đây cũng là loại trái cây phổ biến nhờ vị ngọt tự nhiên, dễ ăn, có tác dụng thanh nhiệt giải độc. Cam có thể ăn trực tiếp hoặc làm nước ép, mứt trái cây và mặt nạ dưỡng da đều rất hiệu quả.

Theo các nhà khoa học Anh, trung bình một quả cam chứa khoảng 170mg phytochemicals gồm các chất dưỡng da và chống lão hóa. Một quả cam 100g chứa 1.104 microgram Carotene (một loại chất chống oxy hóa ), 87,6 g nước, 30 mg Vitamin C , 93 mg kali, 10,9 g chất tinh bột, 26 mg canxi, 0,3 g chất xơ, 9 mg magnesium, 4,5 mg natri, 20 mg phốt pho, 7 mg Chromium, 0, 32 mg sắt và 48 kcal.

Do đó, một quả cam cung cấp cho cơ thể 130% nhu cầu vitamin C một ngày, 2% nhu cầu vitamin A, 6% can-xi. Bên cạnh đó, quả cam còn chứa thiamin, vitamin B-6, riboflavin, niacin, a-xit pantothenic, folate, phốt pho, magiê, mangan, selen, đồng, choline, zeaxanthin và carotenoids.

Tăng cường hệ miễn dịch, ngăn ngừa ung thư: Theo các chuyên gia dinh dưỡng, cam là loại quả giàu vitamin, đặc biệt là vitamin C có khả năng tăng cường hệ miễn dịch. Đặc biệt, nước cam tươi còn chứa các chất có hoạt tính chống ung thư. Các hợp chất flavonoids và carotenoids cũng mang lại lợi ích quan trọng này.

Cải thiện tâm trạng, ngăn ngừa lão hóa: Không chỉ giàu vitamin C , cam còn dồi dào axit citric - 2 loại chất có tác dụng đánh tan mệt mỏi, ngăn ngừa lão hóa. Khi cơ thể uể oải hay mệt mỏi quá độ, một cốc nước cam tươi thêm chút muối sẽ giúp bạn tỉnh táo và lấy lại năng lượng.

Bên cạnh đó, cam còn giàu chất xơ, vitamin B9 và hesperidin (một flavanon glycosid có nhiều trong các loại quả có múi) rất tốt cho tiêu hóa, tăng cường trí não và bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh tim mạch.

Những lưu ý khi ăn cam: Sau khi ăn cam trong vòng 1 tiếng, tuyệt đối không ăn cua. Thịt cua vốn giàu protein còn cam lại nhiều axit, tiêu thụ cùng nhau khiến quá trình hấp thụ canxi và protein bị ảnh hưởng, gây áp lực lên hệ tiêu hóa. Ngoài cua, không nên dùng cam cùng các loại hải sản khác; không ăn cam quá nhiều một lúc, không ăn khi quá no, quá đói; không ăn cam sau khi đánh răng hay sau khi uống sữa.

