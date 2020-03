Được mệnh danh là 'vua' của các loại rau quê nhưng những người này lại không được ăn rau muống

"Vua" của các loại rau quê

Rau muống là loại rau dân dã đặc trưng ở hầu hết các miền quê Việt Nam. Dù có giá thành rẻ, rau muống lại rất dễ ăn, dễ chế biến và mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, 100g rau muống chứa khoảng 90% nước, 3g chất xơ, 3g protein cùng lượng vitamin E, C, chất béo và các khoáng chất dồi dào (sắt, kẽm, magie...)

Trong Đông y, rau muống có tính mát, vị ngọt nhạt, có tác dụng thông đại tiểu tiện, giải độc, chữa đái rắt, táo bón. Ăn rau muống cũng rất tốt cho người loãng xương , mắc bệnh thiếu máu, huyết áp thấp và phụ nữ mang thai.



Tuy nhiên, do sinh trưởng ở môi trường ao hồ nên rau muống rất hay bị nhiễm các loại ký sinh trùng. Khi tiêu thụ rau muống tươi sống chưa qua chế chiến có thể dẫn đến nguy cơ mắc các bệnh đường ruột như nhiễm sán lá gan, ký sinh trùng Fasciolopsis buski gây khó tiêu, đầy bụng, dị ứng. Bởi vậy, trước khi ăn rau muống cần phải rửa sạch, ngâm muối cẩn thận, nấu chín kỹ.





Ngăn ngừa tiểu đường, ung thư

Dù là loại rau rẻ tiền nhưng rau muống lại rất tốt cho sức khỏe, mang lại nhiều lợi ích mà nhiều bài thuốc đắt tiền cũng vẫn còn "kém xa".

Ngăn ngừa ung thư: Rau muống chứa 13 hợp chất chống oxy hóa khác nhau có tác dụng phòng ngừa nhiều loại ung thư như ung thư vú, ung thư dạ dày , trực tràng và ung thư da. Các loại chất này giúp loại bỏ các gốc tự do ra khỏi cơ thể, thay đổi điều kiện phát triển của các tế bào ung thư, tăng cường môi trường tế bào tự nhiên.

Ngăn ngừa tiểu đường: Nhiều nghiên cứu đã chứng minh, ăn rau muống thường xuyên giúp kích thích sự phát triển của các chất đề kháng chống lại bệnh tiểu đường, có thể dùng để điều trị bệnh tiểu đường ở phụ nữ mang thai.

Điều trị táo bón, khó tiêu: Rau muống có lượng chất xơ dồi dào, giúp tăng cường tiêu hóa. Loại rau này có đặc tính nhuận tràng, rất tốt cho những người đầy bụng, táo bón, khó tiêu.

Điều trị bệnh vàng da và các vấn đề về gan: Trong y học cổ truyền Ấn Độ, rau muống được dùng để điều trị bệnh vàng da cũng như các vấn đề về gan. Loại rau này giúp chống lại các hóa chất gây hại cũng như quá trình oxy hóa, loại bỏ các gốc tự do nhờ enzym giải độc.

Ngăn ngừa và điều trị thiếu máu: Rau muống chứa hàm lượng sắt cao, có lợi cho phụ nữ mang thai và những người bị thiếu máu.



Giảm cholesterol: Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra, rau muống giúp hạn chế chỉ số mỡ máu, tốt cho những người muốn giảm cholesterol tự nhiên và giảm cân.

Có lợi cho mắt: Lượng vitamin A và lutein, carotenoid đều là những dưỡng chất có lợi cho mắt lại có rất nhiều trong rau muống. Ăn rau muống thường xuyên còn giảm nguy cơ đục thủy tinh thể nhờ khả năng làm tăng nồng độ glutathione.

Bảo vệ tim: Vitamin A, C và beta-carotene trong rau muống làm giảm các gốc tự do, chống oxy hóa cholesterol. Bên cạnh đó, rau muống còn chứa folate - giúp chuyển đổi homocysteine (một loại hóa chất khi ở mức độ cao có khả năng gây đau tim hoặc đột quỵ) và magie giúp giảm huyết áp và ngăn ngừa bệnh tim.





Tăng cường hệ miễn dịch: Rau muống có tác dụng tăng cường xương phát triển, nâng cao hệ miễn dịch. Ngoài ra, loại rau này còn có tác dụng trong việc điều trị đau bụng kinh, chảy máu mũi, đau răng...; điều trị mất ngủ, khó ngủ, hạ sốt...

Những ai không ăn được rau muống?





Dù tốt cho sức khỏe là thế, nhưng không phải ai cũng ăn được loại rau này. Những trường hợp dưới đây nên hạn chế hoặc tránh ăn rau muống để bảo vệ sức khỏe.

Người đang có vết thương: Ăn rau muống sẽ dễ kích thích các tế bào làm xấu da, dẫn đến sẹo. Nó còn khiến chỗ da non ngứa nhiều hơn. Bởi vậy, chỉ ăn rau muống khi da đã lành, vết thương khỏi hẳn.

Người bị viêm khớp : Rau muống không dành cho những người bị đau nhức khớp bởi nó có thể khiến những cơn đau nhức thêm trầm trọng, khiến người mắc bệnh mệt mỏi và khó chịu.



Người mắc bệnh gout, sỏi thận: Những người bị sỏi thận, huyết áp cao, viêm nhiễm đường tiết niệu, bệnh gout không nên ăn rau muống vì sẽ khiến tình trạng bệnh thêm tồi tệ.

Đang uống thuốc đông y: Những người điều trị bệnh hay bồi bổ cơ thể bằng thuốc đông y không được ăn rau muống. Những dưỡng chất trong rau muống có thể khiến thuốc mất tác dụng, khiến bệnh lâu khỏi.





Người hệ tiêu hóa yếu: Như đã nói ở trên, rau muống dễ bị nhiễm sán và ký sinh trùng, người có hệ tiêu hóa yếu ăn vào rất dễ bị dị ứng, đau bụng, khó tiêu...

Cách xào rau muống xanh, giòn. Nguồn: Bếp Của Vợ

Thùy Nguyễn (t/h)