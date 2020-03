Không chỉ nổi tiếng với hương vị đặc trưng, ăn sầu riêng mỗi ngày mang lại hàng tá lợi ích sức khỏe

Trung bình, 243g sầu riêng có chứa 357 calo, 13g chất béo, 66g carbs, 9g chất xơm 4g protein. Sầu riêng còn rất giàu vitamin (vitamin C, B6) cùng các khoáng chất như mangan, đồng, kali, magie... Loại quả này còn là một nguồn dồi dào của thiamine, riboflavin, folate, niacin. Chính thành phần dinh dưỡng này khiến sầu riêng trở thành một trong những loại trái cây bổ dưỡng nhất trên toàn thế giới.

Giảm nguy cơ ung thư: Chất chống oxy hóa trong sầu riêng đặc biệt là niacin có thể vô hiệu hóa các gốc tự do - nguyên nhân dẫn đến ung thư. Trong một nghiên cứu, chiết xuất sầu riêng đã ngăn chặn được một dòng tế bào ung thư vú có khả năng lây lan.

Ngăn ngừa bệnh tim: Một số hợp chất trong sầu riêng có thể giúp giảm mức cholesterol và nguy cơ xơ vữa động mạch, hoặc xơ cứng động mạch của bạn.

Chống nhiễm trùng: Vỏ sầu riêng chứa các hợp chất có đặc tính kháng khuẩn và chống nấm men.



Giảm lượng đường trong máu: Sầu riêng có chỉ số đường huyết (GI) thấp hơn so với nhiều loại trái cây nhiệt đới khác, khi tiêu thụ cũng khiến lượng đường trong máu tăng ít hơn.



Chống trầm cảm: Sầu riêng giàu vitamin B6, loại dưỡng chất thiết yếu trong sản xuất serotonin, giúp bạn bớt căng thẳng và mệt mỏi.



Ngăn ngừa lão hóa: Lượng vitamin C dồi dào trong sầu riêng giúp đẩy lùi các gốc tự do, giảm mức độ căng thẳng và ngăn ngừa lão hóa da.

Tăng cường sức khỏe của răng và xương: Lượng kali có trong sầu riêng cùng với canxi và vitamin B rất tốt cho răng và xương.



Lưu ý: Tránh ăn sầu riêng với rượu

Các nhà khoa học tin rằng, các hợp chất giống như lưu huỳnh trong sầu riêng có thể ngăn chặn một số enzyme phá vỡ rượu, làm tăng nồng độ cồn trong máu. Điều này có thể dẫn đến các triệu chứng như buồn nôn, nôn và tim đập nhanh. Vậy nên để an toàn, tránh ăn sầu riêng và uống rượu cùng một lúc.



Đặc biệt, sầu riêng có mùi rất đặc trưng, nên không phải ai cũng có thể ngửi hay ăn được.

