Nhìn thành phần dinh dưỡng đủ hiểu tại sao thanh long được mệnh danh là 'siêu thực phẩm nhiệt đới'

Thanh long là loại quả thanh nhiệt, giải độc và rất dễ ăn. Chắc hẳn nhiều người đã từng nghe, thanh long được mệnh danh là "siêu thực phẩm nhiệt đới" nhờ thành phần dinh dưỡng dồi dào, chứa nhiều các loại vitamin như B1, B2, B3, C và các khoáng chất thiết yếu như canxi, sắt và photpho.

Thực tế, một quả thanh long chứa khoảng 60 calo, 60mg natri, 8g đường, 2g chất béo không bão hòa và 2g protein. Do đó, cứ 100g thanh long khi tiêu thụ có thể cung cấp cho cơ thể 21 mg vitamin C (tương đương 34% lượng vitamin C cơ thể cần mỗi ngày), 3g chất xơ (tương đương 12% lượng chất xơ cần thiết hàng ngày).



Chính vì lý do này, thanh long trở thành loại quả rất được ưa chuộng, đặc biệt là chị em phụ nữ. Nhờ thành phần dinh dưỡng đa dạng, thanh long mang lại lợi ích cả về làm đẹp và ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể.

Giải pháp làm đẹp, giảm cân tự nhiên

Ăn thanh long mỗi ngày chính là biện pháp tự nhiên giúp đánh bay mỡ thừa, lấy lại vóc dáng thon gọn, giúp da khỏe mạnh, trắng mịn và hết mụn nhanh chóng.



Ngăn ngừa lão hóa: Chứa nhiều Ngăn ngừa lão hóa: Chứa nhiều chất chống oxy hóa , ăn thanh long thường xuyên giúp giảm tác dụng của các gốc tự do gây tổn hại tế bào, từ đó giúp da căng mịn, tươi trẻ. Bạn cũng có thể đắp mặt nạ thanh long với mật ong để làm đẹp da.

Giảm cân: Như đã nói ở trên, một quả thanh long chứa rất ít calo nhưng lại giàu chất xơ, là thực phậm lý tưởng cho những người muốn giảm cân.



Điều trị mụn: Thanh long có tác dụng điều trị mụn hiệu quả nhờ chứa nhiều vitamin C. Mỗi ngày 2 lần nghiền nát thanh long rồi bôi vào nốt mịn, hiệu quả chắc chắn khiến bạn phải bất ngờ.

Điều trị cháy nắng: Hỗn hợp thanh long, dưa chuột và mật ong có tác dụng làm dịu da bị cháy nắng. Tác dụng này do lượng vitamin B3 dồi dào trong thanh long.

Tăng cường hệ miễn dịch, ngăn ngừa nhiều bệnh nguy hiểm



Không chỉ có tác dụng làm đẹp, thanh long còn là siêu thực phẩm cho thức khỏe nếu được tiêu thụ thường xuyên và đúng cách.



Ngăn ngừa tiểu đường: Lượng chất xơ tự nhiên trong thanh long giúp duy trì và ổn định lượng đường trong máu, giảm căng chẳng oxy hóa.

Phòng chống ung thư: Theo Medical Daily, thanh long chứa vitamin C cùng carotene - dưỡng chất có khả năng chống ung thư và giảm các khối u - dồi dào cùng lượng lycopene. Đây cũng là loại chất được chứng minh giúp giảm nguy cơ ung thư tiền liệt tuyến.

Nâng cao hệ miễn dịch: Lượng flavonoid, chất chống oxy hóa và vitamin C trong thanh long đều rất tốt cho miễn dịch.



Cải thiện



Tăng cường sức khỏe đường ruột: Trong thanh long có nhiều prebiotic, lượng chất này có thể cải thiện sự cân bằng của vi khuẩn tốt trong ruột.



Lưu ý: Chỉ ăn thanh long chín (vỏ có màu đỏ tươi). Phụ nữ

Cải thiện Sức Khỏe tim: Ăn thanh long giúp giảm cholesterol xấu, tăng cholesterol tốt. Bên cạnh đó, các hạt thanh long chứa nhiều axit béo omega cải thiện chức năng tim mạch.

Lưu ý: Chỉ ăn thanh long chín (vỏ có màu đỏ tươi). Phụ nữ mang thai, đang trong thời kỳ kinh nguyệt, người bệnh tiểu đường và đang bị tiêu chảy thì không nên ăn thanh long.

