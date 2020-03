Nhận ngay 10 lợi ích thần kỳ khi thêm thịt gà vào thực đơn hàng ngày

Thịt gà đã trở nên quá quen thuộc và là món ăn được nhiều người yêu thích. Trong đó, ức gà không da và không xương chứa nhiều protein, là lựa chọn hoàn hảo để duy trì và ổn định cân nặng. Một nửa phần ức gà chỉ chứa 142 calo và chỉ 3 gram chất béo cùng lượng vitamin thiết yếu dồi dào như vitamin E, vitamin B6 và vitamin B12.



Xây dựng cơ bắp và giúp xương chắc khỏe: Thịt gà vốn là là thịt nạc, bởi vậy nó chứa rất ít chất béo và nhiều protein. Những người đang muốn tăng cơ tốt nhất nên ăn nhiều thịt gà luộc. Bên cạnh đó, thịt gà còn chứa nhiều photpho và canxi, giúp xương chắc khỏe, rất tốt cho phụ nữ có thai và người bị yếu xương.

Ảnh minh họa.

Tăng cảm giác ngon miệng: Thịt gà chứa rất nhiều kẽm giúp duy trì cảm giác ngon miệng. Một bát súp gà hấp có thể thay đổi khẩu vị của bạn, giúp bạn dễ ăn và dễ tiêu hóa hơn.



Tốt cho tim: Dù thịt gà có cholesterol nhưng nó cũng chứa niacin giúp giảm cholesterol trong cơ thể. Niacin là một loại vitamin giúp chống lại bệnh ung thư rất hiệu quả. Vì vậy, nếu bạn chọn những miếng thịt gà nạc, chế biến mà không cần thêm dầu hoặc bơ, đây sẽ là một món ăn cực tốt để tăng cường sức khỏe của tim.



Tăng cường sự phát triển ở trẻ: Thịt gà là một trong những thực phẩm tốt nhất cho trẻ đang phát triển. Chúng chứa rất nhiều axit amin giúp trẻ phát triển cao lớn và thông minh hơn.

Ảnh minh họa.



Giúp giảm căng thẳng, lo âu: Lượng vitamin B5 hoặc axit pantothenic dồi dào trong thịt gà có tác dụng làm dịu thần kinh. Vì vậy, nếu bạn đang căng thẳng, không có gì tuyệt vời hơn bằng việc ăn một vài miếng gà nướng để thư giãn.



Giảm cơn đau tim: Tiêu thụ thịt gà thường xuyên có thể làm giảm nguy cơ đau tim vì nó rất giàu vitamin B6. Loại vitamin này làm giảm mức độ homocysteine - một trong những nguyên nhân gây ra đau tim.



Làm dịu các triệu chứng PMS: PMS là hội chứng tiền kinh nguyệt. Trong thịt gà chứa nhiều magiê có thể giúp bạn đối phó với cảm giác khó chịu, căng thẳng trước kỳ kinh nguyệt. Ở thời điểm này, nồng độ magiê trong máu thường bị giảm, nên bạn có thể bù đắp bằng cách thưởng thức thịt gà trong các bữa ăn.



Điều chỉnh Testosterone: Thịt gà mang lại lợi ích sức khỏe đặc biệt cho nam giới. Lượng kẽm trong thịt gà giúp điều chỉnh nồng độ testosterone (nội tiết tố nam). Do đó, các đấng mày râu nên bổ sung thịt gà vào chế độ ăn hàng ngày.

