Hóa ra đây chính là lý do khiến thịt lợn trở thành loại thịt phổ biến nhất trong mâm cơm người Việt

Món ăn quen thuộc trong mâm cơm người Việt



Theo nhiều khảo sát, thịt lợn chiếm 70% lựa chọn khi mua thịt trong các gia đình. Đây là món ăn truyền thống, thông dụng từ nông thôn đến thành phố.



Thịt lợn rất dễ ăn, dù ăn nhiều những không bị chán hay ngán so với những loại thịt khác. Đặc biệt, thịt lợn còn rất dễ chế biến, biến tấu được thành nhiều món ăn như hấp, luộc, rang, kho, nướng... phù hợp với mọi lứa tuổi. Thành phần dinh dưỡng của thịt lợn cũng rất đa dạng. Loại thịt này rất giàu chất đạm, chất béo cùng các vitamin và muối khoáng cần thiết cho cơ thể.



Trung bình trong 100g thịt lợn có chứa lượng dưỡng chất như sau:



Thịt nửa nạc, nửa mỡ: 21.5g mỡ, 16.5g protein, 9mg canxi, 178mg phosphor, 1.5mg sắt, 1.91mg kẽm, 285mg kali, 55mg natri, 10μg vitamin A.



Thịt lợn nạc chứa: 19g protein, 7g mỡ, 7mg canxi, 190mg phosphor, 1.5mg sắt, 2.5mg kẽm, 341mg kali, 76mg natri, 2μg vitamin A.



Thịt lợn mỡ: 37.3g mỡ, 14.5g protein, 8mg canxi, 156mg phosphor, 0.4mg sắt, 1.59mg kẽm, 318 mg kali, 42 mg natri, 2μg vitamin A.



Ăn thịt lợn thường xuyên mang lại những ích lợi gì?



Không chỉ dễ ăn và dễ chế biến, thịt lợn còn mang lại nhiều lợi ích Sức Khỏe nếu được tiêu thụ thường xuyên và đúng cách.



Thịt lợn dồi dào các loại vitamin như vitamin B1, B2 và B6. Vitamin B1 cần thiết cho sự phát triển, tăng trưởng và phục hồi cơ bắp cũng như các cơ thần kinh. Bên cạnh đó, loại vitamin này còn rất có lợi trong việc chuyển hóa carbohydrate. Vitamin B2 lại có chức năng giải độc cơ thể, bảo vệ da và giúp da luôn khỏe mạnh. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, những người thiếu vitamin B2 thường mắc các triệu chứng Viêm da quanh ở miệng.



Ngoài vitamin B1, B2, vitamin B6 trong thịt lợn giúp hỗ trợ quá trình chuyển hóa các chất béo, carbohydrate và protein. Nó còn có tác dụng giữ cho các chức năng của hệ thần kinh hoạt động bình thường. Thịt lợn còn chứa vitamin A, D giúp răng và xương của trẻ phát triển tốt, nhanh hơn. Do đó, ăn thịt lợn giúp bảo vệ cấu trúc xương, răng, giúp xương răng chắc khỏe.



Lượng sắt trong thịt lợn rất dễ hấp thu và tốt cho máu, giúp tăng cường quá trình sản xuất năng lượng. Thường xuyên ăn thịt lợn còn thúc đẩy việc sản xuất tế bào máu của cơ thể.



Thịt lợn còn chứa kẽm, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, cải thiện sức đề kháng của cơ thể. Loại thịt này còn chứa nhiều protein cùng các axit amin, rất quan trọng với những người muốn xây dựng cơ bắp, hình thể.



Cách chọn thịt lợn tươi ngon:



Màng ngoài thịt lợn khô, không bị ướt.



Thịt có mùi thơm tự nhiên, không có mùi lạ hay mùi ôi thiu, thuốc kháng sinh.



Thịt có màu hồng tươi, mỡ trắng dày, không bị thâm tím, tụ máu hay có những chấm xuất huyết màu đỏ tím, khối thịt săn chắc, sờ vào có độ dính mềm và đàn hồi.



Ấn tay vào thịt sẽ có vết lõm, nhưng khi bỏ ra lại không còn lại dấu vết.



Thái thịt không có nước, vết cắt có màu sáng và khô.



Tủy xương màu trong, bám chặt thành ống xương, không hôi và có độ đàn hồi.



Thịt nạc, lưỡi không có ấu trùng sán màu trắng nhỏ bằng hạt gạo.

Hướng dẫn cách làm 4 MÓN THỊT HEO NGON KHÓ CƯỠNG. Nguồn: Feedy TV



Thùy Nguyễn (t/h)