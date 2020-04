Những thành phần trị mụn hiệu quả có trong mỹ phẩm, chị em muốn làm đẹp không thể bỏ qua

1. Niacinamide

Niacinamide là thành phần thường thấy trong các sản phẩm chăm sóc và điểu trị cho da mụn. Đây là một dẫn xuất của vitamin B3 có tác dụng hỗ trợ điều trị mụn , hạn chế sự hình thành của melanin. Từ đó có tác dụng ngăn ngừa sự xuất hiện của các vết thâm, sẹo đỏ sau mụn. Ngoài ra, Niacinamide còn giúp làm đều màu da, se khít lỗ chân lông đồng thời chống lão hóa hiệu quả.

Niacinamide làm sáng da, trị mụn hiệu quả

Niacinamide vẫn phát huy tác dụng của nó mà không gây ảnh hưởng đến quá trình phát triển bình thường của da. Từ đó không gây ra các biến chứng hay hậu quả xấu mà vẫn rất an toàn khi sử dụng. Đặc biệt, trong Niacinamide còn có hoạt chất inflammatory với tác dụng kháng viêm sẽ hỗ trợ làm giảm sưng các nốt mụn bọc, mụn mủ… làm dịu da hiệu quả.

Lưu ý: Bạn nên cải thiện nền da khỏe mạnh trước khi sử dụng mỹ phẩm có chứa Niacinamide để giảm tình trạng kích ứng – hiện tượng châm chích và nổi mẩn đỏ nhẹ.

2. Tinh dầu tràm trà

Tác dụng của tinh dầu tràm trà đối với việc trị mụn không còn là điều quá xa lạ. Đây là phương pháp điều trị mụn hoàn toàn lành tính và tự nhiên. Với khả năng kháng viêm , kháng khuẩn, tinh dầu tràm trà sẽ nhanh chóng “giải quyết” các nốt mụn bọc, mụn mủ… Đồng thời, tinh dầu này có khả năng làm sạch bề mặt da, giúp lỗ chân lông được thông thoáng, hạn chế hình thành mụn.

Lưu ý: Nếu sử dụng tinh dầu tràm trà để trị mụn, bạn cần sử dụng kem chống nắng để bảo vệ da được tốt hơn trước yếu tố bên ngoài.

3. Salicylic Acid

Salicylic Acid là hoạt chất thuộc nhóm BHA với khả năng hòa tan trong dầu. Salicylic Acid không phải là một thành phần mang đến hiệu quả trị mụn cấp tốc. Nhưng đây lại là thành phần không thể thiếu nếu muốn trị mụn hiệu quả bởi khả năng làm sạch tuyệt vời. Salicylic Acid được biết đến với tác dụng tẩy tế bào chết hóa học dịu nhẹ.

Thành phần Salicylic Acid giúp làm sạch bụi bẩn sâu trong lỗ chân lông

Salicylic Acid sẽ đi sâu vào từng lỗ chân lông, lấy hết bụi bẩn, dầu nhờn và vi khuẩn dễ dàng. Giúp cho lỗ chân lông được thông thoáng hơn, từ đó loại bỏ được sự hình thành của mụn. Ngoài ra, Salicylic Acid còn có tác dụng chống viêm rất hiệu quả. Vì vậy, Salicylic Acid cũng là thành phần nên có trong các sản phẩm trị mụn mà bạn lựa chọn.

4. Benzoyl Peroxide

Benzoyl Peroxide là thành phần có tác dụng kháng viêm mạnh mẽ. Khi gặp các nốt mụn đang viêm, sưng sẽ tạo nên phản ứng làm khô nhân, loại bỏ tình trạng này chỉ trong 2-3 ngày.

Bạn cần chú ý nồng độ của Benzoyl Peroxide để có cách sử dụng hiệu quả. Với các sản phẩm có chứa nồng độ trên 2% bạn chỉ nên châm trực tiếp lên các nốt mụn, không nên thoa trên diện rộng. Bởi, Benzoyl Peroxide sẽ gây nên tình trạng khô da và bong tróc rất mạnh.

5. Glycolic Acid

Glycolic Acid là hoạt chất tẩy tế bào chết hóa học thuộc nhóm AHA. Với tác dụng làm sạch bề mặt và thông thoáng lỗ chân lông, Glycolic Acid sẽ hạn chế các tác nhân gây nên mụn. Đặc biệt, thành phần này có thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào, từ đó các nốt mụn cũng nhanh chóng được loại bỏ, sẹo và thâm sau mụn cũng được hạn chế tối đa.

Thành phần Glycolic Acid làm thông thoáng làn da, hạn chế hình thành mụn

Bên cạnh đó, Glycolic Acid còn được biết đến với công dụng giúp tăng sinh collagen cho da, giúp da trở nên mịn màng, căng bóng và hạn chế các dấu hiệu lão hóa da hiệu quả.

