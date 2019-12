Thành phố Thanh Hóa: Xây dựng nông thôn mới chất lượng và bền vững

Nhờ xây dựng nông thôn mới, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên. Chất lượng giáo dục toàn thành phố không ngừng tăng lên, vệ sinh môi trường ở khu vực nông thôn được bảo đảm, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đến nay, TP Thanh Hóa đã có 17/17 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đã hoàn thành sớm trước 1 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra.