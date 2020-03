Hé lộ cách thức điều hành đường dây đánh bạc “quý bà” trên cánh đồng Cua Đinh của Thanh “rồng”

Thanh “rồng” chính là kẻ điều hành sới bạc “quý bà” giữ cánh đồng Cua Định bị Công an tỉnh Bình Dương triệt phát hôm 14/3.

Như đã đưa tin, qua công tác nắm bắt tình hình, ngày 14/3, hàng trăm cán bộ chiến sĩ Công an đột kích sới bạc ở cánh đồng Cua Đinh (ven sông Sài Gòn thuộc xã An Tây, TX.Bến Cát, tỉnh Bình Dương ). Tại hiện trường, Công an bắt giữ 64 đối tượng đang tham gia đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu thắng thua bằng tiền.

Trong 64 đối tượng bị bắt giữ có 31 nam và 33 nữ. Tại sới bạc, cơ quan chức năng còn thu giữ 1 tỷ 250 triệu đồng, 1 chiếu bạc in hình Tài Xỉu, 21 hộp xí ngầu, 3 bộ hộp đĩa dùng để lắc tài xỉu, 2 bộ đàm cùng nhiều tang vật khác.

Công an "cất vó" sới bạc ở cánh đồng Cua Đinh vào đêm 14/3

Công an tỉnh Bình Dương cho biết, những con bạc này đã lợi dụng địa hình cánh đồng Cua Đinh heo hút, văng người qua lại để mở sòng bạc. Sau khi bắt giữ các đối tượng này, Công an tiến hành truy tìm kẻ cầm đầu và phát hiện người đó là Thanh “rồng”.

Vậy Thanh “rồng” là ai? Thanh “rồng” tên thật là Phạm Văn Thanh (tự Thanh "Rồng", SN 1976, ngụ huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh). Thanh “rồng” là đối tượng cầm đầu sòng bạc “quý bà” ở cánh đồng Cua Đinh.

Thanh “rồng” là đối tượng cộm cán, từng bị bắt và đi tù về tội Tổ chức đánh bạc vào năm 2013. Nhưng “ngựa quen đường cũ” sau khi ra tù, Thanh không tu chí làm ăn mà tiếp tục lao vào kiếm tiền từ sới bạc.

Thanh "rồng" là kẻ cầm đầu, điều hành sới bạc ở cánh đồng Cua Đinh

Sòng bạc của Thanh “rồng” nằm ở khu vực cánh đồng giáp danh giữa thị xã Bến Cát (tỉnh Bình Dương) và huyện Củ Chi (TP Hồ Chí Minh). Đây là khu vực đầm lầy, không có đường đi lại, ít người qua lại.

Thanh “rồng” cùng nhóm đài em hơn chục người tổ chức sới bạc ở cánh đồng này vào ban đêm. Thanh phân công đàn em thành từng bộ phận khác nhau như cảnh vệ, trông coi các sợi bạc., Thanh “rồng” còn chuẩn bị hệ thống bộ đàm để điều phối hoạt động của sới bạc.

Sới bạc của Thanh “rồng” thu hút con bạc ở Bình Dương và khu vực huyện Củ Chi (TP Hồ Chí Minh). Có thời điểm cao điểm, sới bạc của Thanh “rồng” thu hút đến khoảng 200 con bạc. Sới bạc “quy mô” của Thanh rồng khiến nhiều con bạc ưng ý. Mỗi ván cá cược dao động từ 300 – 400 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Thanh “rồng” rất ranh ma khi lựa chọn cánh đồng Cua Đinh lập xào huyệt đánh bac. Bởi hắn biết rõ, nơi đây địa hình hiểm trở, thuận lợi cho việc tổ chức đánh bạc cũng như cảnh giới.

Tang vật thu giữ tại hiện trường

Dưới trường của Thanh có 12 đàn em, làm nhiệm vụ cảnh giới. Chúng sử dụng bộ đàm để điều phối công việc cũng như thông báo cho Thanh “rồng” những diễn biến phức tạp tại sòng bạc.



Để giúp các con bạc đi đến địa điểm đánh bạc thuận lợi, Thanh “rồng” cửa một vài đàn em thân tín dùng ghe chở các con bạc từ Củ Chi, Tây Ninh, Bình Phước, Để giúp các con bạc đi đến địa điểm đánh bạc thuận lợi, Thanh “rồng” cửa một vài đàn em thân tín dùng ghe chở các con bạc từ Củ Chi, Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương đến sát phạt nhau. Con bạc của Thanh phần đa là nữ giới.

Sau khi nắm bắt được thông tin về sới bạc cũng như hoạt động điều hành của kẻ cầm đầu, đơn vị đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan, Công an thị xã Bến Cát xác lập chuyên án để triệt phát. Sau thời gian mật phục, đêm 14/3, cơ quan chức năng đá ập vào bắt giữ các đối tượng khi đang căng sức với vận may rủi, đỏ đen.

Nga Đỗ (t/h)