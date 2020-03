Thành tích đáng nể bom tấn zombie Kingdom 2: Top #2 phim hot Việt Nam, vượt qua Hạ cánh nơi anh

Sức hút khủng khiếp của bom tấn zombie "Train To Busan cổ trang" mang tên Kingdom 2 đã khiến khán giả quốc tế phát sốt những ngày vừa qua, hiện vẫn đang đứng Top #2 phim hot Việt Nam, vượt qua Hạ cánh nơi anh.

Vừa ra mắt đã nhanh chóng leo lên top 10 phim hot

Kingdom 2 (Vương Triều Xác Sống) là một trong nhiều series phim Netflix được khán giả quốc tế mong đợi nhất. Sau nhiều tháng chờ mòn mỏi, bộ phim Hàn Quốc này đã chính thức ra mắt và nhận được sự quan tâm mạnh mẽ của khán giả. Kingdom được mệnh danh là series phim "Train To Busan cổ trang", nói về đề tài zombie - xác sống dưới triều đại Joseon. Kingdom 2 nối tiếp những câu chuyện dang dở ở phần 1, theo chân thái tử Lee Chang (diễn viên Joo Ji Hoon thủ vai) tiếp tục đối đầu với binh đoàn xác sống và tìm cách giữ vững ngôi vương của mình.

Ngay sau khi được công chiếu, bộ phim đã nhận được rất nhiều sự chú ý của khán giả. Tính đến chiều ngày 16/3, Kingdom 2 đã leo lên Top #2 phim hot Việt Nam, vượt qua cả Hạ cánh nơi anh từng làm mưa làm gió, liên tục đứng đầu bảng xếp hạng tháng trước. Ở vị trí thứ 2, Kingdom 2 chỉ thua mỗi bộ phim Hàn siêu hot khác là Tầng lớp Itaewon.

Những sức hút không ngờ của series zombie hàng đầu châu Á

Sau cơn sốt "Train to Busan" vào năm 2017, Kingdom với nội dung về zombie đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của khán giả. Lấy cảm hứng từ truyền thuyết dạ quỷ có thật thời Joseon, bộ phim đã phát triển những ý tưởng ngỡ đã cũ thành một series truyền hình sâu sắc và đột phá. Trong mùa 2 này, Kingdom tiếp tục lí giải nguồn gốc ra đời của zombie và không quên những yếu tố tranh chấp ngôi vị gây sốc.

Bên cạnh đó, thay vì đi theo lối mòn của những bộ phim zombie, Kingdom được đánh giá là luôn có những thước phim đẹp, đắt giá. Phim zombie thường có bối cảnh thành phố u ám, hoang tàn hậu tận thế, thế những Kingdom lại khiến khán giả mãn nhãn với những cảnh quay cung điện lộng lẫy khang trang. Một điểm cộng khác của Kingdom phải kể đến những pha hành động mãn nhãn, tiêu diệt zombie với những vũ khí thô sơ như đao, kiếm,... thể hiện sự kịch tính và gay cấn hơn hẳn.

Dù lấy bối cảnh từ thời phong kiến, lúc y học còn rất sơ khai, Kingdom lại biết cách mô tả nguồn gốc của loại "virus zombie". Từ con "zombie F0" là vua Joseon cho tới binh đoàn xác sống hung bạo, đều được nhà làm phim đầu tư chu đáo. Đồng thời, "trò chơi vương quyền" của thế tử Lee Chang cùng gia tộc họ Cho cũng khiến bộ phim vô cùng hấp dẫn.

Do được Netflix đầu tư, Kingdom có những thước phim bắt mắt, đắt giá ngang ngửa phim điện ảnh. Kingdom 2 còn có những khung cảnh đẫm máu và khốc liệt hơn phần 1, với những cảnh đại chiến hào hùng hứng khởi, những màn truy đuổi căn như dây đàn giữa con người - zombie.

Không thể phủ nhận một trong những điểm mạnh của Kingdom là dàn diễn viên thuộc phái "thực lực". Bộ phim có sự tham gia của Bae Doona, là nữ diễn viên Hàn Quốc được khán giả Mỹ yêu thích nhất với diễn xuất tuyệt vời. Nam chính Joo Ji Hoon cũng là một điểm nhấn của bộ phim, khi anh chàng đang lên như "diều gặp gió" tại Hàn Quốc. Quyết tâm vượt qua bê bối chất cấm ngày trước, Joo Ji Hoon liên tục được các nhà làm phim tin tưởng "chọn mặt gửi vàng" cho những vai nam chính của loạt bom tất, chứng tỏ khả năng diễn xuất của mình.

Kingdom 2 đã có mặt trên Netflix vào ngày 13/03, hiện đang đứng top #2 trên BXH Phim Trending tại Việt Nam.

Kingdom Season 2

Chi Nguyễn (t/h)