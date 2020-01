Thất kinh clip "nữ ninja" cắt ngang sang đường khiến xe tải mất lái, tông thẳng vào nhà dân

Quan sát qua clip , người ta không khỏi giật mình kinh hãi trước cảnh người phụ nữ điều khiển xe máy bỗng dưng tạt ngang sang phía kia đường. Trong lúc đó, chiếc xe tải đang lưu thông với tốc độ nhanh, mất đà, đánh lái tránh người phụ nữ nhưng đã tông trúng vào nhà dân.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo chia sẻ, vụ việc xảy ra ở xã Chí Đảm, huyện Đoan Hùng, Phú Thọ và hậu quả như thế anfo chưa được tiết lộ.

Hình ảnh minh họa

Tuy nhiên, qua đoạn clip, người xem không khỏi phãn nộ về hành động vô ý thức của người phụ nữ khi tham gia giao thông. Bên cạnh đó, họ cũng cho rằng vị tài xế xe tải cũng thật đáng trách vì đã điều khiển xe với tốc độ lớn, nên xảy ra tình huống bất ngờ không kịp xử lý.