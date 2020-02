Thấy bạn học của con trai đến nhà chơi, ông bố lao vào hiếp dâm nữ sinh 14 tuổi

Theo tin từ Báo Tuổi Trẻ , ngày 2/2, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Ba Đình ( Hà Nội ) cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Lê Đình Thắng (SN 1980, trú tại phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội) để điều tra về hành vi Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người đủ từ 13 đến 16 tuổi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h ngày 15/1, cháu N.H.L. (SN 2006, sống ở Hà Nội) có đến nhà một bạn học cùng trường chơi (con trai Thắng). Đến khoảng 8h45 con trai Thắng đi học thêm còn cháu L. chưa về ngay mà ở lại chơi thêm một lúc nữa.

Thấy cháu L. đang ngồi chơi ở nhà mình thì Thắng liền đi đến gạ gẫm cháu L. quan hệ tình dục. Chưa dừng lại, Thắng còn rủ cháu L. sang nhà hàng xóm để dễ dàng thực hiện hành vi đồi bại.

Tại nhà hàng xóm, Thắng đã thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân nhưng không thành. Sau đó, Thắng đề nghị cháu L. mặc quần áo lại rồi quay về bên nhà Thắng.

Đối tượng Lê Đình Thắng tại cơ quan điều tra

Để tránh bị người khác dòm ngó phát hiện, Thắng bảo cháu L. ở lại còn mình đi trước, tay cầm chai rượu nhằm đánh lạc hướng. Khi thấy an toàn, Thắng mới quay lại mở cửa cho cháu L. về cùng.

Vì còn nhỏ nên cháu L. không hiểu rõ những việc Thắng đã làm với mình. Khi về nhà cháu vô cùng lo lắng, sợ rằng việc mình làm với bố bạn sẽ dẫn đến việc có thai. Chính vì thế, cháu L. đã kể lại toàn bộ sự việc cho mẹ viết.

Nghe xong câu chuyện, mẹ nạn nhận vô cùng tức giận. Ngay lập tức chị đưa con đến Công an phường Thành Công để trình báo sự việc.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng triệu tập Thắng lên làm việc. Bước đầu đối tượng này đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện cơ quan điều tra đang đợi kết quả giám định để tiếp tục làm rõ sự việc.

Your browser does not support HTML5 video.

Chấn động vụ nữ sinh lớp 10 bị nhóm nam sinh hiếp dâm tập thể

Nga Đỗ (t/h)