Thầy bói dởm dễ dàng chiếm đoạt gần 1,5 tỷ đồng chỉ bằng một câu phán 'phải giải vong'

Tin tức mới nhất ngày 5/5, Báo Nghệ An thông tin, cùng ngày TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Nguyễn Thanh Bình (SN 1959), trú xã Khánh Thành, huyện Yên Thành về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vốn không có nghề nghiệp ổn định, đối tượng này đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản để kiếm tiền tiêu xài. Nhận định hành vi của Bình gây nguy hiểm cho xã hội , bị cáo lại có nhân thân xấu với 3 lần bị phạt tù vì đánh bạc, lừa đảo và chiếm đoạt tài sản. Do đó, Nguyễn Thanh Bình bị tòa tuyên phạt 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm cho các bị hại.

Theo bà Võ Thị T. (trú xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn) - 1 trong số những người bị hại - cho biết, trước đó bà có đến nhà Bình xem bói vào tháng 4/2018. Đối tượng nói nhiều điều "trúng" nên bà T. tin tưởng và cho số điện thoại. Đến 19h cùng ngày, Bình đến nhà bà T. bói gia sự, phán đất nhà bà có kho báu lớn, muốn lấy phải giải vong mất 300 triệu đồng.

Để việc lừa đảo được trót lọt, Bình đã lấy ra một quyển sổ ở trong người, yêu cầu bà T. chọn rồi xe 1 tờ cho lên ban thờ. Sau đó, đối tượng nói vợ chồng bà T. lên tầng 2 thắp hương rồi tránh thủ đánh tráo tờ giấy trên bàn thành tờ có nội dung đã chuẩn bị sẵn.

Thấy nội dung đúng lời Bình nói, vợ chồng bà T. tin tưởng đưa cho Bình 300 triệu đồng. Sau đó, Bình ra vườn chỉ vị trí kho báu nhưng dặn phải đợi ngày đẹp trời mới có thể tiến hành. Vài ngày sau, đối tượng lại đến nhà để đào kho báu. Nhân lúc mọi người thắp hương trong nhà, Bình lấy chiếc bình gốm mình đã chuẩn bị bỏ xuống đố, lấp đất lại.

Khi bà T. đào thấy bình, đối tượng lại yêu cầu bà phải đặt ở phòng thờ, lấy vải trắng quấn lại, không được tự ý mở ra. Một thời gian sau, phát hiện mình bị lừa nên bà T. đòi tiền. Sợ bà trình báo công an nên Bình trả lại 170 triệu.

Chỉ với 1 câu phán “Dưới nhà có kho báu, muốn lấy phải giải vong” rồi thét giá tiền, Bình đã lừa đảo trót lọt nhiều lần. Bị báo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội trước tòa và khai nhận do bản thân nợ nần bài bạc, lô đề nên mới đi lừa đảo.

