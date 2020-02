Thay đổi cách xác định người nhiễm Covid-19 tiết lộ góc khuất trong xét nghiệm bệnh nhân ở Vũ Hán

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, nhiều chuyên gia lo ngại quy mô dịch bệnh sẽ ngày càng mở rộng, nhiều hơn cả dữ liệu xét nghiệm của Trung Quốc. Thậm chí có ý kiến cho rằng, con số nhiễm bệnh ở Vũ Hán cao hơn so với các con số chính thức được đưa ra mỗi ngày. Nhóm nghiên cứu của đại học Imperial College London ngày 31/1 ước tính, chỉ có 1 trên 19 người nhiễm bệnh ở Vũ Hán được xét nghiệm và xác nhận nhiễm virus.



Quá nhiều bệnh nhân có triệu chứng nghi nhiễm nhập viện mỗi ngày khiến việc xét nghiệm bị quá tải. Không thể trông chờ vào các mẫu bệnh phẩm và kết quả xét nghiệm của hàng tá người, các bác sĩ sử dụng chụp cắt lớp ngực để chẩn đoán. Nếu phát hiện phổi có tổn thương lan tỏa trên phim chụp, tức là đã mắc bệnh.



Nhiều chuyên gia y tế cho rằng kỹ thuật xét nghiệm acid nucleic khó và không thể tiếp xúc với khu vực nhiễm trùng ở sâu bên trong phổi. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cũng từng khẳng định, chụp cắt lớp phổi có thể chẩn đoán được bệnh.



Tuy nhiên giới chức Trung Quốc chỉ công nhận bệnh nhân có xét nghiệm dương tính với chủng mới của virus corona là mắc bệnh. Vì cơ sở vật chất có hạn, người ta buộc phải ưu tiên những người có triệu chứng nặng hay người có xét nghiệm dương tính trước để chữa trị. Những người dù đã có triệu chứng bất thường nhưng chưa được xét nghiệm phải "xếp hàng" điều trị.



Trong cuộc họp báo hôm 10/2, ông Ma Guoqiang - Bí thư Thành ủy Vũ Hán thậm chí còn kêu gọi những người có kết quả âm tính hãy xét nghiệm lại để chắc chắn hơn.



Một bác sĩ tại Vũ Hán còn tiết lộ thực tế tệ hại ở chính tâm dịch, các nhân viên lấy mẫu xét nghiệm đang rất thiếu và không phải ai cũng có chuyên môn.



Thay đổi tiêu chí đánh giá để bệnh nhân được cứu chữa kịp thời



South China Morning Post dẫn nguồn Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc ghi nhận trong ngày 12/2, số ca nhiễm mới ở tỉnh Hồ Bắc là 14.840 ca (trong đó TP Vũ Hán có 13.436 ca), tăng gấp 10 lần so với con số 1.638 ca hôm 11/2.



Lãnh đạo Ủy ban Y tế Hồ Bắc cho biết số ca tăng đột biến như vậy là do tỉnh này thực hiện thay đổi tiêu chí đánh giá bệnh nhân bắt đầu từ ngày 12/2.

Một bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán. Ảnh: THX/TTXVN



Theo đó, bác sĩ dựa vào dữ liệu chẩn đoán lâm sàng của bệnh nhân để kết luận bệnh nhân nào đã bị nhiễm. Trước đó, một người dù có các triệu chứng lâm sàng hay không cũng chỉ được xác định nhiễm bệnh khi đã có kết quả xét nghiệm dương tính với chủng mới của virus corona.



Nhà chức trách y tế Hồ Bắc cho biết, việc này nhằm mục đích giúp bệnh nhân được phát hiện và điều trị kịp thời. Thực tế, tại tỉnh Hồ Bắc nói riêng và Trung Quốc nói chung, số ca mắc Covid-19 tăng chóng mặt, cơ sở vật chất, trang thiết bị vật tư y tế đặc biệt để phục vụ xét nghiệm không đủ để đáp ứng số bệnh nhân quá lớn trong một ngày.



Trong một thông báo của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc ngày 8/2, cơ quan này xác nhận việc thay đổi các tiêu chí xác định bệnh nhân ở Hồ Bắc hoàn toàn khác với tiêu chuẩn trước đây. Số ca nhiễm được khẳng định không nhiều nhưng số ca nghi nhiễm lại rất cao.



Từ ngày 12/2, bệnh nhân có các triệu chứng lâm sàng dù chưa được thực hiện xét nghiệm cũng đã được khẳng định là mắc bệnh.



Việc thay đổi tiêu chuẩn có thể giúp các bác sĩ chẩn đoán tốt hơn, có thể vận dụng nhiều phương pháp khác nhau như chụp CT phổi, khai thác tiền sử... mà không mất thời gian chờ kết quả xét nghiệm.

