Thấy em trai bị bắt về tội mua bán ma túy, 9x lao vào chửi bới, dùng dao uy hiếp Công an

Công an thị xã Cửa Lò thông tin, sau quá trình điều tra mật phục, các trinh sát phát hiện một điểm bán ma túy lẻ thường xuyên cung cấp “hàng” cho các con nghiện trong và ngoài thị xã. Địa điểm này do đối tượng Phạm Văn Việt và Phạm Văn Thái cầm đầu. Cả hai đối tượng này từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Ngày 13/4, Công an thị xã Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) ra lệnh bắt giữ đối với Phạm Văn Thái (SN 1993, trú tại khối 7, phường Nghi Tân, TX Cửa Lò) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tại hiện trường thu giữ 18 gói ma túy đá với trọng lượng 12,43 gam. Đồng thời, ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Phạm Văn Việt (SN 1996, trú tại khối 1, phường Nghi Tân).

3 đối tượng tại cơ quan điều tra

Điều đáng nói, khi cơ Công an tổ chức bắt giữ đối tượng Phạm Văn Việt thì đối tượng Phạm Văn Mai (anh ruột Việt, SN 1994) đã có hành vi chửi bới, lăng mạ và ngăn cản lực lượng chức năng thi hành công vụ. Chưa dừng lại, đối tượng này còn dùng 2 con dao dí vào cổ, tấn công một thành viên tổ công tác.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã khống chế, bắt giữ thành công đối tượng Phạm Văn Mai và tiếp tục ra lệnh bắt giữ với Phạm Văn Việt.

Trong quá trình điều tra, Công an thị xã Cửa Lò đã tống đạt quyết định khởi tố, tạm giam các đối tượng Phạm Văn Việt (SN 1996, trú tại khối 1, phường Nghi Tân) và Phạm Văn Thái (SN 1993, trú tại khối 7, phường Nghi Tân, TX Cửa Lò) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra làm rõ.

