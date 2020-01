Thầy giáo lộ clip nóng với nữ sinh lớp 12: Khi quan hệ, tôi tự quay lại và lưu trong máy tính

Liên quan đến nghi vấn lộ clip nóng dài 9 phút 18 giây ghi lại cảnh quan hệ tình dục giữa thầy giáo THPT trên địa bàn huyện Đức Cơ (Gia Lai) và nữ sinh lớp 12, theo thông tin trên báo Infonet, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Gia Lai đã xác nhận sự việc. Đơn vị này cũng cho biết đã có báo cáo lên bộ GD-ĐT.

Ảnh cắt từ clip

Trước đó, nam giáo viên đã xác nhận với báo chí về đoạn video clip đang được lan truyền: "Khi quan hệ, tôi tự quay lại và lưu trong máy tính xách tay, có 1 nhân viên mở máy tính của tôi ra, khi thấy video đã tung lên mạng Internet hại tôi".

Được biết, hiện Sở GD-ĐT Gia Lai đã nhận được báo cáo sơ bộ từ nhà trường nơi thầy giáo K. công tác. Hiện thầy K. đã không còn đứng lớp mà đã được đình chỉ việc dạy học. Nữ sinh lớp 12 nghi có quan hệ với thầy giáo cũng đã nghỉ học, tuy nhiên chưa rõ em này mới nghỉ hay nghỉ trước khi đoạn clip nóng được phát tán. Công an huyện Đức Cơ cũng đã vào cuộc điều tra và mời thầy K. lên làm rõ sự việc.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT Gia Lai cũng cho biết thêm: "Sau khi có kết quả của trường, lúc đó mới xem xét mức độ để xem nằm trong khung nào, quy định nào rồi mới tính được, vì thầy K. đã li dị vợ và xem xét học sinh đó đã đến tuổi vị thành niên chưa".

