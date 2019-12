Thầy giáo thể dục nói nữ sinh 'hàng to' và buông lời tán tỉnh bị kỷ luật như thế nào?

Mới đây, Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, lãnh đạo Trường THPT Cao Thắng (TP Huế ) vừa ra quyết định kỷ luật đối với thầy giáo dạy thể dục có hành vi bóp má nữ sinh lớp 10 và buông lời khiếm nhã, nói nữ sinh "hàng to", "thầy tán em được không"...

Cụ thể, theo Quyết định kỷ luật số 141/QĐ-THTPCT, thầy Nguyễn Thanh H. (SN 1984, giáo viên thể dục Trường THPT Cao Thắng) bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo vì đã vi phạm ứng xử, nghĩa vụ của viên chức và quy định đạo đức nhà giáo. Thời gian thi hành kỷ luật đối trong vòng 12 tháng kể từ ngày ký quyết định (21/12).

Quyết định kỷ luật của trường THPT Cao Thắng

Theo nguồn tin trên báo Tiền Phong, từ ngày 14/12, Trường THPT Cao Thắng đã họp hội đồng kỷ luật để có quyết định xử lý giáo viên N.T.H theo kết quả thẩm tra của tổ xác minh của trường. Thầy H. cũng đã thừa nhận vi phạm của mình và tự nhận hình thức kỷ luật khiển trách tại cuộc họp này.

"Câu chuyện này là kinh nghiệm cho toàn bộ các giáo viên trong trường về việc giữ khoảng cách giữa thầy và trò, về thái độ, cách cư xử chuẩn mực của thầy đối với trò. Thầy phải ra thầy, không được bông đùa quá trớn để dẫn đến những điều đáng tiếc", ông Ngô Đắc Dũng - Hiệu trưởng THPT Cao Thắng cho biết.

Trường THPT Cao Thắng - TP Huế. Ảnh: Infonet



Trước đó, Trường THPT Cao Thắng (TP Huế), Công an TP Huế và Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên – Huế đã nhận được đơn tố cáo của bà B.T.P.T. (trú phường Phú Nhuận, TP Huế) tố cáo thầy Nguyễn Thanh H. có hành vi, lời nói khiếm nhã với con gái bà là nữ sinh H.T.U.N. (17 tuổi, học sinh lớp 10 Trường THPT Cao Thắng).

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo trường THPT Cao Thắng và cơ quan chức năng trên địa bàn đã nhanh chóng vào cuộc kiểm tra, xác minh làm rõ nội dung đơn tố cáo. Kết quả xác minh cho thấy, trong tiết dạy thể dục ngày 1/10, lớp của nữ sinh H.T.U.N. chơi trò đoán tuổi thầy giáo thể dục Nguyễn Thanh H.. Lúc này, nữ sinh đã đoán thầy giáo 32 tuổi thì thầy nói trước lớp rằng: "Thầy 32 tuổi thì thầy tán em được không?"

Trong bản tường trình, thầy Nguyễn Thanh H. cũng thừa nhận, trong lúc cả lớp nghỉ giải lao, có vài bạn tới nói chuyện, véo má, vuốt tóc em H.T.U.N. nên thầy đã nói "Bạn N. hàng to hay sao mà mấy đứa em thích tới véo má?". Không những vậy, thầy giáo này cũng véo má nữ sinh 1 lần.

Nam giáo viên đã nhận khuyết điểm và mức kỷ luật khiển trách . Tuy nhiên, sau khi xem xét các tình tiết của vụ việc và xin ý kiến chỉ đạo từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên – Huế, Trường THPT Cao Thắng (TP Huế) thống nhất mức kỷ luật là cảnh cáo.

Kiều Đỗ (t/h)