Thầy hiệu trưởng 'đổi nghề' làm shipper mang cơm phục vụ sinh viên đang cách ly vì dịch COVID-19

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung vô cùng thích thú chia sẻ câu chuyện về người thầy hết sức đáng yêu, tận tâm lo lắng về Sức Khỏe cũng như tinh thần cho các sinh viên giữa dịch COVID-19. Đó là thầy He Chenhong - Hiệu trưởng Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc.

Thầy hiệu trưởng Trường Đại học Thanh Hoa mang cơm đến tận nơi phục vụ sinh viên ở khu vực cách ly

Được biết, Đại học Thanh Hoa là ngôi trường danh giá thuộc top nhất nhì ở Bắc Kinh. Theo thông tin từ UDN, hiện nay ngôi trường này đang cách ly 39 sinh viên trong khuôn viên và 37 người bên ngoài để đề phòng lây nhiễm virus corona . Theo thầy He, các sinh viên ở đây đều hoàn toàn khỏe mạnh và sau khi được cách ly 14 ngày, họ có thể trở lại trường học.

Tại đây, nhà trường đã áp dụng các quy định kiểm dịch cực kỳ nghiêm ngặt giữa mùa dịch. Tuy thầy He Chenhong không thể trực tiếp hỏi han, trò chuyện với từng học trò đang cách ly, nhưng vào bữa trưa, thầy vẫn mang cơm, thức ăn tới cho học trò và còn quay video động viên các em cùng cố gắng vượt qua đợt cách ly để sớm trở lại học tập.

Đặc biệt hơn, thầy He Chenhong còn rất tâm lý, dặn dò các sinh viên: "Mấy đứa thích món gì cứ đề xuất, nhà trường sẽ đáp ứng. Thầy hy vọng các em sẽ vượt qua thời gian cách ly và chào mừng tất cả trở lại giảng đường từ ngày 2/3".

Ông không quên động viên tinh thần sinh viên và mong các em sớm được trở lại trường

Bên cạnh đó, trong 14 ngày cách ly, thầy cũng không quên gợi ý các sinh viên tận dụng khoảng thời gian này để hoàn thành bài tập, những công việc còn đang dang dở hay trước đây chưa có thời gian làm như đọc sách.

Trong tình cảnh nguy hiểm này, hành động của thầy hiệu trưởng trường Đại học Thanh Hoa khiến mọi người cảm động, ví đây là hình mẫu "thầy nhà người ta".

Nhận thấy dấu hiệu của dịch bệnh vẫn chưa hạ nhiệt, nhiều nơi ở Trung Quốc phải kéo dài thời gian đóng cửa trường học. Các nhà giáo dục ở Hong Kong cho rằng các cơ sở giáo dục khó có thể mở cửa trở lại vào ngày 2/3 như dự định.

