Bình Dương: Thấy mệt nên xin về sớm, nữ công nhân được phát hiện chết bất thường trong phòng trọ

Tới hơn 15 giờ ngày 5/3, công an TP Dĩ An và các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm xong hiện trường, đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của một người phụ nữ trong phòng trọ.