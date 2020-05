Thấy ô tô cũ đỗ trên vỉa hè nhiều ngày, gọi cần cẩu đưa đi bán sắt vụn bỏ túi hơn 100 triệu

Thông tin từ Công an quận Tây Hồ (Hà Nội), sau nhiều ngày lẩn trốn thì tới ngày 8/5, đối tượng Nguyễn Đại Hoàng (SN 1989, trú tại phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình) đã ra đầu thú tại trụ sở Công an quận.

Theo điều tra ban đầu, vào giữa tháng 3/2020, anh Nguyễn Văn T. trú tại phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ trình báo cơ quan Công an việc chiếc ô tô 16 chỗ mang BKS 29H-7735 của gia đình đỗ trên vỉa hè trước số nhà 162 đường Hoàng Hoa Thám, phường Thụy Khuê đã "không cánh mà bay".

Nguyễn Đại Hoàng tại cơ quan công an

Quá trình xác minh, Công an quận Tây Hồ xác định chiếc xe của anh T. đã bị cẩu đến bãi sắt vụn ở thôn Vĩnh Thanh (xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh). Qua rà soát, cơ quan công an xác định được Công ty TNHH đầu tư và xây dựng và thương mại Vượng Phát có liên quan.



Cụ thểm chiếc xe ô tô của anh T. đã bị lái xe cẩu Nguyễn Văn Bảng đưa đi trong đêm 15/3. Lái xe cẩu cho biết, anh thực hiện hợp đồng cẩu chiếc xe đi với một người đàn ông tên Hoàng. Qua làm việc với lái xe cẩu, xác định được vị trí chiếc xe bị mất trộm đang để tại bãi sắt vụn thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh.



Tường trình với cơ quan công an, tài xế Bảng cho biết trước đó cũng đã được đối tượng Hoàng thuê cẩu 2 xe ô tô cũ khác về vị trí bãi sắt vụn này. Hoàng là người chủ động gọi điện thuê Bảng và chỉ rõ vị trí đỗ xe nên Bảng chỉ biết làm theo. Lái xe này hoàn toàn tin tưởng và không hay biết những chiếc xe Hoàng nói đều là do trộm cắp.

Tiến hành thu thập thông tin, cơ quan công an xác định đối tượng gây án có liên quan đến việc kinh doanh sắt vụn và nắm rõ sơ hở của chủ nhân có phương tiện đỗ bên đường. Qua những tài liệu, vật chứng rõ ràng, cơ quan công an xác định kẻ gây án là Nguyễn Đại Hoàng, nhưng đối tượng đã trốn khỏi nơi cư trú.

Công an quận Tây Hồ đã phối hợp với Công an phường Cống Vị tuyên truyền, vận động đối tượng đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Pháp luật

Sau nhiều ngày lẩn trốn, ngày 5/5, Hoàng đã đến Công an quận Tây Hồ xin đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm pháp của mình.



Tại cơ quan công an, Hoàng khai nhận, do từng kinh doanh sắt vụn nên đã có nhiều chính chủ ô tô cũ gọi bán xe cho để làm sắt vụn. Sau vài lần, Hoàng đi trên phố thấy một số xe ô tô cũ đỗ nhiều ngày mà không có ai trông giữ đã nảy sinh ý định trộm cắp.

Sau khi tìm số điện thoại cứu hộ trên mạng, tối 15/3, Hoàng gọi thuê cẩu xe 16 chỗ của anh T. đi bán sắt vụn tại địa bàn huyện Đông Anh.



Công an quận Tây Hồ đã làm rõ, với thủ đoạn tương tự, Hoàng đã trộm cắp và bán trót lọt 2 ô tô du lịch trước đó. Qua định giá sơ bộ xác định, 3 xe tang vật nói trên có trị giá 105 triệu đồng.



Vụ việc đang được Công an quận Tây Hồ tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

