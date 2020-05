Cô gái mất gần trăm triệu và phải quan hệ với thầy pháp rởm nhiều lần vì sợ yêu ai cũng 'chết yểu'

Tin tức mới nhất ngày 12/5, tờ Zing.vn dẫn lại thông tin từ Cơ quan điều tra Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội ngày 11/5 cho biết, đơn vị đã khởi tố đối tượng Nguyễn Mạnh Quân (33 tuổi, trú tại huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị L., (trú tại Hà Nội).



Theo kết quả điều tra, chị L. có tiếp xúc với Quân vào đầu thang 4/2020 qua mạng Theo kết quả điều tra, chị L. có tiếp xúc với Quân vào đầu thang 4/2020 qua mạng xã hội . Khi đó, chị L. dùng nick Facebook ảo để vào nhóm " Tử vi Việt Nam". Sau đó, chị này kể lại việc bản thân thường xuyên bị thay đổi sắc mặt theo giờ, tính khí thất thường, tâm lý bất ổn.

Đối tượng Nguyễn Mạnh Quân.



Nghe xong câu chuyện của nạn nhân, Quân khi đó dùng tài khoản tên "thuy phong" đã nảy sinh ý định lừa đảo. Đối tượng tự nhận là thầy pháp, phán chị L. có duyên tiền kiếp, có "vong" đi theo nên cần phải làm lễ. Quân nói, muốn cắt không cho vong theo thì phải mua tiền, vàng mã, xôi thịt bày ra thắp hương.



Tin tưởng lời đối tượng, đến ngày 6/4 chị L. đã chuyển cho Quân 2 triệu đồng để làm lễ. Đến 7/4, Quân "đòi" thêm 3 triệu đồng. Sau đó, Quân nói vẫn chưa được vì cô gái có quá nhiều "vong" theo nên cần phải thêm 38,5 triệu nữa.



Vì quá sợ hãi nên ngày 11/4, chị L. tiếp tục chuyển thêm tiền cho Quân. Sau khi nhận gần 70 triệu đồng, đối tượng yêu cầu nạn nhân phải cho quan hệ tình dục với thầy pháp như Quân, bằng không sau này lấy ai hay quan hệ tình cảm với ai thì sẽ chết yểu nên chị L. đồng ý.

Ảnh minh họa.



Theo Dân Việt, ngày 8/4, Quân đã tìm đến phòng trọ của bạn của L. tại Trương Định, quận Hoàng Mai và quan hệ tình dục lần 1 với nạn nhân. Đến 9/4, Quân gọi lại cho L. nói lễ chưa được nên cần lễ thêm và quan hệ tình dục tiếp và còn dọa nếu không quan hệ sẽ chết. Đến ngày 15/4 chị L tiếp tục để cho anh ta quan hệ tình cảm tại quận Tây Hồ (Hà Nội).

Không những thế, Quân còn bắt L. tiếp tục quan hệ tình dục và đưa thêm 15 triệu để làm lễ. Sinh nghi, L. đã đến trình báo cơ quan công an.





Đến tối 7/5, khi Quân đến gặp nạn nhân để nhận tiền thì bị lực lượng công an bắt giữ. Hiện, vụ án đang được điều tra mở rộng, đối tượng đã bị công an quận Hoàng Mai tạm giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và điều tra làm rõ hành vi cưỡng dâm.



Thùy Nguyễn (t/h)