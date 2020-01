Thầy phong thủy, chiêm tinh dự đoán năm 2020: Năm thịnh vượng nhưng cũng đầy thảm họa tiềm tàng

Toàn nhân loại đã chính thức đi qua hơn 12 giờ đồng hồ của ngày 1/1/2020, đây là năm đầu tiên của thập kỷ mới nên vô cùng được đón chờ. Trước đó, rất nhiều nhà phong thủy, chiêm tinh học cũng đã đưa ra những dụ đoán về năm 2020.

Trong một cuộc phỏng vẫn, thầy phong thủy Hanz Cua sống tại thành phố Mandaluyong ( Philippines ) dự đoán rằng: “Năm 2020 sẽ là một năm tốt lành khi xem xét về các dấu hiệu con giáp. Năm 2020 sẽ là một năm may mắn, thịnh vượng và hùng mạnh”.

Thầy phong thủy này còn nhấn mạnh rằng, đây là một năm tốt lành để chúng ta khởi động công việc kinh doanh mới hoặc tìm kiếm một công việc mới. Năm 2020 âm lịch sẽ bắt đầu từ ngày 25/1/2020 và kết thúc vào ngày 11/2/2021. Năm nay, hướng may mắn nhất dựa theo phong thủy là hướng Đông Nam, do sở hữu sao Tài Bạch.

“Hướng Đông Nam sẽ mang tới tài vận, cơ hội, may mắn, bạn bè giúp đỡ, thành công và những kỳ nghỉ tuyệt vời cho chúng ta. Hướng Đông Nam sẽ mang đến nhiều ma mắn cho những người sinh năm Thìn và Tỵ”, thầy Cua nói.

Ngoài ra cũng có một số hướng may mắn khác trong năm 2020 là hướng Tây Nam, Tây, Đông Bắc và Tây Bắc. Màu sắc may mắn trong năm nay là màu xanh.

Có cùng quan điểm với thầy Cua, thầy phong thủy người Trung Quốc – ông Andrew Graham làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Phong Thủy cũng cho rằng, năm nay là năm may mắn. Ông cho rằng, năm nay mọi thứ sẽ được tái khởi động và hướng về phía trước. Sẽ có nhiều sự thay đổi. Đây là một năm tạo cơ hội cho tình yêu đích thực và tiền tài.

Các thầy phong thủy còn khuyên các thành viên trong gia đình vào đêm giao thừa hãy cùng nhau ăn hoa quả, đồ ngọt, mở hết cửa, bật nhạc và không quên sửa soạn các đồ vật trong nhà bị hỏng, rò rỉ.

Song cũng có một số nhà chiêm tinh học khác lại cho rằng, năm nay chưa hẳn là một năm tốt. Theo bà Cynthia Thorburn – một nhà chiêm tinh học có hơn 20 năm trong nghề hiện đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Hội chiêm tinh Nam Phi: Bà đã nhìn thấy hình ảnh của 3 hành tinh thay đổi và đó không phải là một dấu hiệu tốt lành.

Bà Cynthia cho rằng: “Hầu hết các nhà chiêm tinh học trên thế giới nhất trí rằng, năm 2020 sẽ là một năm đầy thách thức với toàn cầu”. Bà cũng cho rằng, đây là năm các tập đoàn lớn, các chính trị gia và chính phủ sẽ trải qua một năm biến cố nghiêm trọng. Chiến tranh, cuộc khủng hoảng đang diễn ra. Nhà chiêm tinh nhấn mạnh về một kịch bản xấu nhất sẽ xảy ra trong năm nay.

Phong thủy năm 2020 sẽ như thế nào?

Nga Đỗ (t/h)