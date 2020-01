Thấy trâu cái mang thai đôi, gã đàn ông liên tưởng đến việc vợ ngoại tình rồi ra tay giết vợ

Trần Văn Chí (SN 1980, quê ở Quảng Trị) sinh ra trong gia đình 5 anh em. Vì cuộc sống nghèo khó nên khi Chí vừa tròn 3 tuổi đã di cư vào huyện Chơn Thành (Bình Phước) cùng gia đình

Đến tuổi trưởng thành, Chí lấy chị Bùi Thị Minh H. (SN 1986). Năm 2008, vợ Chí sinh con đầu lòng. Khi cả nhà đang khấp khởi vui mừng đón thành viên mới thì Chí bị bắt và bị tuyên án 18 tháng tù giam về tội Cướp tài sản. Chí ở tù nên công to việc lớn trong nhà, cả chuyện chăm con, kiếm tiền cũng đổ hết lên vai chị H..

Tháng 4/2009, Chí ra tù và từ đây hắn chăm chỉ làm ăn, vụn vén cuộc sống gia đình. Chí làm từ việc hái cà phê, hạt tiêu thuê chon đến những công việc nặng nhọc. Vì kế mưu sinh nên Chí dời lên Đắk Lắk làm ăn, song mỗi lần về nhà, con gái lại kể: “Ba đi Đắk Lắk làm chú T. hay sang chơi với mẹ”. Câu nói đấy đã khiến Chí ghim trong đầu rằng “vợ ngoại tình ”.

Thời gian sinh sống cùng nhau, Chí và vợ hay xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ. Thậm chí có lúc gã còn thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ. Những lần như vậy, chị H. lớn tiếng đòi ly hôn và Chí càng chắc chắn hơn việc vợ có bồ.

Năm 2012, Chí đưa vợ con về thôn Huỳnh Thượng, xã Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) sinh sống. Và đây cũng là nơi xảy ra bi kịch gia đình của Chí. Cụ thể, khoảng 7h30 ngày 5/2/2014, Chí dắt trâu ra đồng cho ăn cỏ thì thấy bụng trâu to lạ, hắn nghi trâu mang song thai. Mà từ lâu dân gian hay nói, trâu mang song thai là điềm báo xui xẻo.

Vốn tính hay ghen, Chí liên tưởng ngay đến chuyện vợ ngoại tình và cho rằng, đây chính là điềm báo xui xẻo. Trong người Chí phừng phừng ngọn lửa ghen tuông. Chí dắt trâu đến khu nghĩa địa cách đó khoảng 2km rồi thả cho nó tự ăn. Sau đó Chí đạp xe về nhà.

Lúc này trong đầu Chí toàn là hình ảnh điềm xui xẻo, rồi những mâu thuẫn giữa hai vợ chồng suốt từ năm 2009 đến giờ. Nào là chuyện Chí bị ngộ độc khi uống chai nước ở trong bếp, nào là chuyện con gái kể có chú T. hay sang chơi, nào là chuyện vợ chồng cãi cọ… dẫn đến vợ đòi ly dị.

Suốt đoạn đường về nhà, bao nhiêu uất hận trong đầu Chí hiện rõ mồm một. Chí nghĩ bụng, Chí phải tra cho ra nhẽ xem cái chú T. mà con nói là ai? Rồi tại sao gần đây vợ lại thường xuyên bỏ bê việc nhà, lạnh nhạt với chồng… Xâu chuỗi bao nhiêu việc lại, Chí khẳng định vỡ đã ngoại tình.

Khoảng 10h sáng cùng ngày, Chí đạp xe về đến nhà thì thấy vợ đang ngồi giặt quần áo ở bể nước. Cách chỗ vợ ngồi khoảng 1,5m có một cái vồ bằng bỗ dùng để nện đất, Chí chạy đến cầm cái vồ đánh mạnh vào gáy vợ. Bị đánh, chị H. gục xuống nền đất bất tỉnh.

Thấy vợ không nhúc nhích gì, Chí cầm cái vồ đi vào nhà. Vừa bước chân đến cửa thì nghe tiếng vợ kêu cứu. Bực mình, Chí quay lại đánh vợ rồi đập phá đồ đạc. Sau đó, Chí vứt hung khí xuống đi sang nhà chú ruột chơi. Đến khoảng 11h cùng ngày, Chí ra UBND xã Vĩnh Sơn đầu thú.

Về phần chị H., sau khi bị đánh thì may mắn được người nhà phát hiện và đưa đi cấp cứu ở trạm xá xã Vĩnh Sơn. Sau đó được chuyển lên Bệnh viện đa khoa Quảng Trị cấp cứu và điều trị.

Chỉ vì hành động sốc nổi, suy nghĩ thiển cận mà Chí phải trả giá bằng bản án 13 năm tù về tội Giết người. Và cũng từ sau vụ việc đó, gia đình Chí tan đàn xẻ nghé.

