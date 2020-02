'Thẻ đeo diệt virus' bày bán tràn lan, công an bắt giữ lô hàng ngay trước cổng chợ thuốc Hapulico

Trong tình hình Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới đang đối mặt với các nguy cơ từ dịch viêm phổi cấp do chủng mới virus corona (COVID-19), nhiều người đổ xô đi lùng mua các sản phẩm y tế có thể bảo vệ bản thân và gia đình khỏi nguy cơ lây nhiễm. Bên cạnh khẩu trang, nước rửa tay, nước diệt khuẩn... những chiếc "thẻ đeo chống virus" cũng là sản phẩm đang rất hot thời gian gần đây.

Chỉ cần gõ lên Google hoặc Facebook các cụm từ "thẻ diệt khuẩn", "thẻ chống virus corona", "thẻ đeo diệt virus"... người dùng sẽ dễ dàng nhìn thấy hàng trăm bài viết về sản phẩm này với những lời quảng cáo về công dụng "thần kỳ".

Ảnh chụp màn hình

Theo đó, chiếc thẻ đeo này có thể chống virus, vi khuẩn, làm sạch không khí trong bán kính 1-2 m. Mẫu mã, giá thành của các sản phẩm này cũng hết sức đa đạng, từ vài trăm nghìn cho đến tiền triệu. Hạn sử dụng của một chiếc thẻ có thể là 1 tháng hoặc vài tháng và bất cứ ai cũng có thể đeo được. Đặc biệt, đây là sản phẩm không thể thiếu của những đối tượng có sức đề kháng yếu như trẻ em, người già và người có bệnh mạn tính.

Tin vào những lời "có cánh" trên, nhiều người đã mù quáng bỏ ra số tiền không nhỏ để mua các sản phẩm này mà không tìm hiểu kỹ nguồn gốc xuất xứ cũng như thực hư công dụng của chúng.

Liên quan đến vấn đề này, mới đây, Công an quận Thanh Xuân cho biết mới đây đã phát hiện, thu giữ lô hàng gồm một lượng lớn "thẻ đeo diệt virus".

Cận cảnh tấm thẻ deo diệt virus.

Cụ thể, Trung úy Trần Trung Hiếu - Đội Cảnh sát kinh tế Công an Quận Thanh Xuân thông tin, 17h chiều 19/2, đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Thanh Xuân phối hợp đội Quản lý thị trường số 12 tiến hành kiểm tra đối tượng Phạm Tiến Mạnh (SN 1997, quê Thái Nguyên) đang chào bán hàng tại cổng chợ thuốc Hapulico (85 Vũ Trọng Phụng, quận Thanh xuân, Hà Nội).

300 chiếc thẻ được nhập lậu về Việt Nam

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định đây là các sản phẩm do nước ngoài sản xuất, không có hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và cả kiểm định chất lượng.

Tại cơ quan chức năng Phạm Tiến Mạnh khai nhận đã nhập lậu sản phẩm này từ nước ngoài và bán với mức giá từ 200.000-300.000 đồng/sản phẩm.

Your browser does not support HTML5 video.

Bắt giữ lô hàng gần 300 chiếc thẻ đeo diệt virus corona