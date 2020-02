'Thẻ diệt khuẩn' chống virus corona chỉ cần mang bên người có tác dụng 30 ngày, chuyên gia nói gì?

Những ngày qua, dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra đang diễn biến hết sức khó lường, gây khó khăn trong công tác phòng chống dịch.

Một trong những phương tiện phòng bệnh hiệu quả là khẩu trang bỗng trở nên khan hiếm và "thét giá" lên trời. Trong bối cảnh nhu cầu phòng bệnh của người dân tăng cao, mạng xã hội xuất hiện quảng cáo các sản phẩm có tác dụng như "bùa" chống virus corona như thẻ kháng khuẩn.



Nhiều quảng cáo 'thần dược thẻ chống virus' công khai giá niêm yết là từ 250.000 - 370.000 đồng/sản phẩm, thậm chí có thể lên đến 450.000 đồng/ thẻ.

Loại thẻ được quảng cáo có tác dụng ngăn chặn virus corona được rao bán trên mạng xã hội với giá không hề rẻ



Loại thẻ kháng khuẩn được quảng cáo với những công dụng cao siêu như làm sạch không khí xung quanh, ngăn chặn vi khuẩn, virus có hại, khử mùi hôi khó chịu... Một số người bán quảng cáo rằng các mặt hàng được xách tay từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) về. Những người này khẳng định, đây là các sản phẩm được ngành y tế các nước khuyên dùng khi có dịch bệnh.



Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, các chuyên gia dịch tễ khuyến cáo người dân nên bình tĩnh, tuân thủ các biện pháp phòng bệnh được Bộ Y tế đưa ra. Không nên quá lo lắng, tin theo các quảng cáo trên mạng để tiền mất tật mang.



Thực tế đến nay chưa có quốc gia nào khẳng định loại 'thẻ chống virus' có khả năng chống virus gây bệnh xâm nhập. Đây rất có thể chỉ là những lời quảng cáo 'có cánh' đánh vào tâm lý người tiêu dùng nhằm bán hàng.



BS Trương Hữu Khanh – Trưởng Khoa Nhiễm – Thần Kinh (Bệnh viện Nhi đồng 1 TP HCM) cho biết, không thể có những phương pháp phòng chống dịch bệnh mơ hồ và cao siêu như cư dân mạng đồn thổi. Hầu hết những người này chỉ muốn bán hàng, muốn được nổi tiếng.



Bác sĩ Khanh đưa lời khuyên biện pháp phòng bệnh đơn giản và hiệu quả nhất là đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà. Sử dụng loại khẩu trang 3 lớp đúng cách kết hợp với rửa tay với xà phòng dưới vòi nước nhiều lần trong ngày sẽ ngăn chặn virus sinh sôi và xâm nhập vào cơ thể.



Khi có các biểu hiện nghi ngờ mắc virus corona như: sốt cao bất thường, chảy nước mũi, đau đầu, đau họng, tức ngực khó thở cần tới ngay cơ sở y tế để thăm khám và cách ly.

