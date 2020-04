Thế Giới Điện Giải triển khai dịch vụ lắp đặt gây sốt ngành ion kiềm

Thế Giới Điện Giải là Trung tâm máy điện giải ion kiềm hàng đầu Việt Nam với hơn 5 năm kinh nghiệm xử lý nước chuyên sâu và dẫn đầu ngành ion kiềm. Hệ thống showroom Thế Giới Điện Giải toàn quốc - Miền Nam CN1: 185 Lý Chính Thắng, P.7, Q.3, TP HCM - Miền Nam CN2: 123 Chu Văn An, P.26, Q. Bình Thạnh, TP HCM - Miền Nam CN3: 78 Đường số 20, Khu Him Lam, P. Tân Hưng, Q.7, TP HCM - Miền Tây: 115 Đường B5, P. Hưng Phú, Q. Cái Răng, Cần Thơ - Miền Bắc: 43 Ngõ 130 Đốc Ngữ, Q. Ba Đình, Hà Nội - Miền Trung: Tầng Trệt - Thế Giới Điện Giải Building, 229 Huỳnh Tấn Phát, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng Tổng đài tư vấn: 1900 2645 TRUNG TÂM BẢO HÀNH & DỊCH VỤ SAU BÁN HÀNG:- Lầu 1,2,3,4 - 123 Chu Văn An, P26, Q. Bình Thạnh, TP HCM. Hotline tiếp nhận: 0899 179 220.Website: www.thegioidiengiai.com