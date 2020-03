Thêm 1 bé trai 10 tuổi mắc COVID-19, nâng tổng số ca lên 204

Đúng 6h sáng 31/3, thông tin từ Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận thêm một trường hợp mắc COVID-19 mới, nâng tổng số người nhiễm bệnh ở Việt Nam tính đến thời điểm này là 204.



Cụ thể, thông tin và lịch trình di chuyển của bệnh nhân thứ 204 (BN204) như sau:



BN 204: Nam, quốc tịch Việt Nam, 10 tuổi, có địa chỉ tại phường Cát Lái, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh. Ngày 14/3, Bệnh nhân đi từ Praha (CH Czech) tới Istabul (Thổ Nhĩ Kỳ) trên chuyến bay TK 1770 của Turkish Airlines, số ghế 20B.

Ngày 15/3, bệnh nhân từ Istanbul-Thổ Nhĩ Kỳ lên chuyến bay số hiệu TK162, số ghế 16K về Việt Nam (cùng chuyến bay với BN83).

Khi nhập cảnh, BN204 không có biểu hiện triệu chứng, được chuyển cách ly tập trung tại khu cách ly Trường Quân sự Quân khu 7, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 18/03/2020 là âm tính với SARS-CoV-2.

Trong suốt thời gian cách ly, bệnh nhân không sốt, nhưng người ở cùng phòng cho biết bệnh nhân có hắt hơi từ ngày 18/03/2020.

Ngày 27/3 bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ.



Để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19, Bộ Y tế đề nghị người dân thực hiện tốt 5 điểm sau đây:

1. Hạn chế tối đa ra ngoài, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết.

2. Nếu buộc phải ra ngoài luôn đeo khẩu trang, hãy giữ khoảng cách tiếp xúc, tốt nhất là 2m.

3. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.

4. Vệ sinh và để thông thoáng nhà cửa; lau rửa thường xuyên các bề mặt, các điểm hay tiếp xúc; sinh hoạt lành mạnh.

5. Thực hiện khai báo y tế trên ứng dụng NCOVI (ncovi.vn), hoặc khai trực tuyến trên tokhaiyte.vn; cập nhật tình hình Sức Khỏe hàng ngày, giữ liên hệ với cơ sở y tế

Hướng dẫn cách ly tại nhà để phòng chống COVID-19



Thùy Nguyễn