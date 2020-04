Thêm 1 ca dương tính với COVID-19 ở 'ổ dịch' thôn Hạ Lôi, Mê Linh

Báo An ninh Thủ đô thông tin, ngày 10/4 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý đã dẫn đầu đoàn kiểm tra phòng, chống dịch COVID-19 của thành phố đến làm việc, kiểm tra công tác triển khai thiết lập vùng cách ly y tế đối với thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh.



Theo như báo cáo của huyện Mê Linh, đến sáng 10/4 huyện đã ghi nhận thêm một ca mới mắc COVID-19 (đang chờ xét nghiệm khẳng định), nâng tổng số dương tính với virus corona chủng ở thôn Hạ Lôi lên 5 người. Ngay lập tức, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của huyện đã tiến hành khoanh vùng, rà soát các đối tượng tiếp xúc theo quy định.

Nhân viên y tế lấy mẫu phẩm nhân dân thôn Hạ Lôi để xét nghiệm. Ảnh Dân Trí

Kết quả, huyện xác minh được 339 trường hợp F1 (119 trường hợp liên quan đến bệnh nhân 243, 220 trường hợp liên quan đến bệnh nhân 250). Trong đó, 294 người ở xã Mê Linh và 45 người ở xã khác.



Đến nay, huyện mê Linh đã cách ly tập trung 320 trường hợp F1, 19 người cách ly tại nhà; trong tổng số 314 mẫu được gửi làm xét nghiệm, có 91 mẫu âm tính và 1 mẫu dương tính, số còn lại chưa có kết quả. Đến hết ngày 9/4, đã lấy 1.675 mẫu tại xóm Bàng làm xét nghiệm, theo Dân Trí.



Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh cho biết, Sở sẽ phối hợp và khẩn trương tiến hành xét nghiệm những mẫu đã lấy tại xóm Bàng và xóm Hội; tiếp tục mở rộng xét nghiệm với các trường hợp có biểu hiện bệnh ở các xã trên địa bàn.



Không chỉ điều tra dịch tễ đầy đủ với những người dương tính, huyện còn rà soát tất cả mối quan hệ Không chỉ điều tra dịch tễ đầy đủ với những người dương tính, huyện còn rà soát tất cả mối quan hệ xã hội của người bệnh. Theo đó, Bí thư Huyện ủy Mê Linh cũng mong muốn thành phố, các quận, huyện hỗ trợ kinh phí; tăng cường xét nghiệm đối với các đối tượng F1 và các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở trên địa bàn.



Để đảm bảo cuộc sống cho người dân trong khu cách ly, huyện đã huy động 207 triệu đồng tiền mặt, 1.520 kg gạo, 287 thùng mỳ tôm… và nhiều hiện vật khác chuyển đến cho người dân thôn Hạ Lôi cùng lực lượng tham gia phòng chống dịch.

Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý.

Theo Bí thư Huyện ủy Mê Linh Đỗ Đình Hồng, thôn Hạ Lôi vốn rộng, dân đông lại đi buôn bán nhiều nơi khắp cả nước nhưng lực lượng y tế, công an còn ít nên gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, huyện sẽ triển khai mọi lực lượng, tận dụng thời gian để khoanh vùng và cắt đứt nguồn lây bệnh.

Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý, công tác phòng chống dịch vẫn còn một số hạn chế như việc kiểm soát ra vào, giám sát y tế, việc triển khai cách ly ở thôn Hạ Lôi còn lúng túng... Ông đề nghị huyện cần triển khai tích cực, mãnh mẽ hơn nữa các giải pháp phòng, chống dịch; đẩy mạnh tuyên truyền, phát động để người dân cùng chính quyền chung tay chống dịch; tăng cường lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, thắt chặt quản lý ở các chốt.

Bên cạnh đó, cần xử lý nghiêm những hành vi vi phạm trong phòng chống dịch; đảm bảo cung ứng lương thực thực phẩm cho người dân; tiếp tục triển khai nghiêm vùng cách ly thôn Hạ Lôi; cách ly và lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp F1 và các đối tượng có biểu hiện nghi ngờ; làm tốt công tác vệ sinh khử khuẩn; đảm bảo đủ vật tư, trang thiết bị y tế; ban hành quyết định thành lập tổ giám sát Sức Khỏe toàn dân…

Your browser does not support HTML5 video.

Quốc hội họp bất thường, xem xét gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng



Thùy Nguyễn (t/h)