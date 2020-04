Thêm 1 ca mắc mới COVID-19: Cô gái 16 tuổi ở Đồng Văn, Hà Giang

Theo Bản tin lúc 6h sáng ngày 16/4 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Việt Nam mới ghi nhận thêm 1 ca mắc mới COVID-19 là bệnh nhân nữ 16 tuổi ở Đồng Văn, Hà Giang.

BN268: Bệnh nhân nữ, 16 tuổi, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Mông, trú tại một thôn hẻo lánh ở gần biên giới giáp Trung Quốc của huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

Ảnh minh họa.

Gia đình bệnh nhân có 3 anh trai làm việc tự do bên kia biên giới.

Ngày 7/4, bệnh nhân có biểu hiện sốt, ho, khó thở và được cách ly tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Hiện tại bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.



Như vậy, tính đến sáng 16/4, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 268 ca mắc COVID-19, trong đó 171 người đã được chữa khỏi. Trong số những người đang được điều trị tại bệnh viện, một số bệnh nhân tình trạng nặng, phải thở máy và lọc máu.

Ảnh: SKĐS.

Cụ thể, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, có 3 bệnh nhân nặng đang thở máy, lọc máu. Trong đó, BN19 và BN161 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2; BN19 đã có tiến triển, dừng được vận mạch, Glassgow 14 điểm.

Ngoài ra, BN91 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM không sốt, thở máy, theo dõi rối loạn đông máu - Hội chứng HIT.



Như vậy, trong 24h qua (tính từ 6h ngày 15/4- 6h ngày 16/4, chỉ ghi nhận 1 ca mắc mới là bệnh nhân số (268). Đây là ngày thứ 3 liên tiếp mà mỗi ngày chỉ ghi nhận 1 ca mắc mới.

Thùy Nguyễn (T/h)