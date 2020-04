Thêm 1 ca mắc mới ở 'ổ dịch' thôn Hạ Lôi, tiếp xúc gần với bệnh nhân 243

Theo bản tin lúc 6h sáng 15/4 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Việt Nam đã ghi nhận thêm 1 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số người mắc bệnh lên 267 ca.

Được biết, bệnh nhân 267 là người dân tại "ổ dịch" thôn Hạ Lôi, từng tiếp xúc gần với bệnh nhân 243. Thông tin cụ thể như sau:

Bệnh nhân 267 là bệnh nhân nam, 46 tuổi, người xóm Hội, thôn Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội. Bệnh nhân này là bố của BN 257, chồng của BN 258, có tiếp xúc gần với BN 243 tại nhà ngày 20/3. Ngày 8/4, bệnh nhân 267 được cách ly tập trung tại Hà Nội.

Ngày 13/4 bệnh nhân khởi phát với triệu chứng sốt nhẹ, mệt mỏi, đau rát họng, đau người, được lấy mẫu bệnh phẩm. Xét nghiệm ngày 14/4 của bệnh nhân cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Đông Anh, Hà Nội).

Hiện tại, tổng số ca mắc COVID-19 ở nước ta là 267 trường hợp, trong đó 160 người từ nước ngoài (chiếm 59,9%) và 107 người lây nhiễm trong cộng đồng (chiếm 40,1%).

Tính đến sáng 15/4, tại ổ dịch thôn Hạ Lôi ghi nhận tổng cộng 13 bệnh nhân mắc COVID-19 là bệnh nhân 243, 250, 253, 254, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264 và bệnh nhân 267. Trong đó, bệnh nhân 243 là người đầu tiên tại Hạ Lôi được phát hiện nhiễm virus SARS-CoV-2.



Đã có gần 11.000 người dân thôn Hạ Lôi được lấy mẫu xét nghiệm. Tính đến 12h ngày 14/4, đã có gần 8.100 mẫu có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2

