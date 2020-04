Thêm 1 ca nhiễm COVID-19 mới, bệnh nhân từng thăm người nhà ở Bệnh viện Bạch Mai

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại Việt Nam đã ghi nhân 266 ca nhiễm COVID-19, trong đó 160 người từ nước ngoài vào Việt Nam; 106 người lây nhiễm trong cộng đồng.

Ca nhiễm mới có liên quan đến bệnh viện Bạch Mai

Cũng trong ngày 14/4, ghi nhận bệnh nhân số 22 dương tính lại sau khi điều trị khỏi COVID-19 và ra sân bay trở về nước. Bệnh nhân này là người Anh, du lịch đi cùng chuyến với bệnh nhân số 17. Sauk hi phát hiện bệnh BN17, Bộ Y tế đã ra thông báo tìm hành khách trên chuyến bay VN 0054 từ Anh về cùng với bệnh nhân này.

Sau đó, Sở Y tế Đà Nẵng rà soát và tìm được bệnh nhân số 22 cho kết quả xét nghiệm bệnh nhân dương tính với Covid-19 nên đưa vào điều trị tại BV Đà Nẵng.

Trong quá trình điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng, bệnh nhân có mạch, huyết áp ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, ăn uống bình thường. Kết quả x-quang phổi bình thường vào các ngày 8/3 và 12/3; các chức năng gan, thận bình thường. Bệnh nhân được xét nghiệm 03 lần vào các ngày 19/3; 23/3; 25/3 và 03 lần đều cho kết quả âm tính với vi rút Sars-CoV-2.

Về tình hình bệnh nhân này, bác sĩ Trương Hữu Khanh – trưởng khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP HCM, cho biết đây là một trường hợp đặc biệt nhưng không phải là bệnh nhân đã tái nhiễm Covid-19 hay virus tái hoạt động lại như mọi người vẫn hiểu. Bác sĩ Khanh cho trưởng hợp này cần có nghiên cứu thêm nhưng chỉ 1 bệnh nhân nên chưa thể phân tích được điều gì.

Your browser does not support HTML5 video.

68% ca mắc COVID-19 tại Hà Nội không có triệu chứng ban đầu