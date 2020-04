Thêm 1 ca nhiễm COVID-19 mới là mẹ của bệnh nhân 257

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19. Số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 là 13; Số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lầ 2 là 12 ca.

Việt Nam vừa ghi nhận thêm ca nhiễm COVID-19 mới

Kể từ 0h ngày 12/4, Bệnh viện Bạch Mai sẽ dỡ bỏ phong tỏa. Theo đó, bệnh viện đã thực hiện cách ly đủ 14 ngày đáp ứng yêu cầu cũng như quy định của Bộ Y tế. Đồng thời, căn cứ tình hình thực tế, quận Đống Đa quyết định kết thúc việc cách ly y tế đối với Bệnh viện Bạch Mai để bệnh viện có thể tiếp tục thực hiện công tác khám, chữa bệnh bình thường.

Lien quan đến quán bar Buddha, việc thực hiện cách ly, xét nghiệm đối với 4.466 người (trong đó có 255 người có mặt trực tiếp tại quán bar); 4.416 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính, 18 trường hợp dương tính, số còn lại đang chờ kết quả xét nghiệm.

Liên quan đến trường hợp bệnh nhân số 251 tại Hà Nam, đã tiến hành lấy mẫu 140 người tiếp xúc gần (gồm bệnh nhân cùng phòng, cùng phòng đã ra viện, cán bộ y tế), hiện đã có kết quả xét nghiệm âm tính với 99 mẫu, số còn lại đang chờ kết quả.