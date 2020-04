Danh sách 11 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh trong ngày 2/4, một người mang thai 25 tuần

11 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh gồm:

BN 19 (Ba Đình, Hà Nội) nhập viện ngày 7/3; tình trạng bệnh hiện tại tỉnh táo, không sốt, không ho, không khó thở. Bệnh nhân hai lần xét nghiệm âm tính vào ngày 28 và 31/3.

27 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TƯ xuất viện hôm 30/3

BN 76 (quốc tịch Pháp), nhập viện ngày 18/3; tình trạng sức khỏe ổn định, 2 lần xét nghiệm âm tính ngày 27 và 31/3.

BN 78 (Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội), nhập viện ngày 18/3; tình trạng sức khỏe ổn định đã có 2 lần xét nghiệm âm tính vào ngày 27 và 30/3.

BN 107 (Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội), nhập viện ngày 21/3; tình trạng sức khỏe ổn định, 2 lần xét nghiệm âm tính ngày 27 và 30/3.

BN 129 (Nghĩa Tân, Cầu Giấy), nhập viện ngày 23/3; tình trạng sức khỏe ổn định, 2 lần xét nghiệm âm tính ngày 29 và 1/4.

BN 131 (Bình Chánh, TP.HCM), nhập viện ngày 23/3; tình trạng sức khỏe ổn định, 3 lần xét nghiệm âm tính ngày 26, 29/3 và 1/4.

BN 132 (Long Biên, Hà Nội), nhập viện ngày 26/3; bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt; 2 lần xét nghiệm âm tính ngày 29/3 và 1/4.

Bệnh nhi 11 tuổi ở Hải Dương được công bố khỏi bệnh

BN 138 (Đống Đa, Hà Nội), nhập viện ngày 23/3 (có chồng là BN71), tình trạng sức khỏe ổn định, 2 lần xét nghiệm âm tính ngày 29/3 và 1/4.

BN 179 (Hà Đông, Hà Nội), nhập viện ngày 28/3, diễn biến sức khỏe ổn định; 2 lần xét nghiệm âm tính ngày 28 và 31/3.

Hiện tại, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đang điều trị cho 80 người bệnh, trong đó 72 người Việt Nam, 2 người Anh, 4 người Pháp, 1 người Mexico, 1 Đan Mạch. Đây là cơ sở điều trị cho bệnh nhân COVID-19 đông nhất cả nước.

Trước đó, ngày 30/3, đã có 27 bệnh nhân tại đây cũng đã được công bố khỏi bệnh và chuyển về cơ sở y tế địa phương theo dõi thêm.



Cũng trong ngày 2/4, một bệnh nhi mắc COVID-19 (BN 73) 11 tuổi ở Hải Dương cũng được công bố khỏi bệnh. Bệnh nhân nhập viện ngày 15/3/2020, điều trị tại khoa Truyền nhiễm Trung tâm y tế huyện Thanh Miện. Sau 10 ngày điều trị, bệnh nhân có hai lần xét nghiệm cho kết quả âm tính vào ngày 24 và 28/3/2020.



Tính đến chiều 2/4, cả nước đã có tổng cộng 75 bệnh nhân COVID-19 được chữa khỏi, bao gồm cả 16 cả bình phục hoàn toàn từ đợt 1.

