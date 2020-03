Thêm 11 ca nhiễm COVID-19, trong đó có nhân viên quán bar Buddha mà bệnh nhân thứ 91 từng tới

Tối 24/3, Bộ Y tế chính thức công bố thêm 11 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm tại Việt Nam lên 134 ca. Tiền sử dịch tễ của 11 ca nhiễm COVID-19 mới nhất như sau:

Bệnh nhân thứ 124 (BN124) là nam giới, 52 tuổi, quốc tịch Brazil, trú tại Quận 2, TP. HCM. Bệnh nhân làm việc tại công ty TNHH giày Gia Định, chi nhánh tại huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai và Quận 2, TP. HCM. BN124 đi làm ở cả 2 chi nhánh công ty mỗi ngày, có lui tới một số nơi như quán ăn (TP. Biên Hoà, Đồng Nai), quán cà phê, trung tâm thương mại Vincom Quận 2 và không đeo khẩu trang. Bệnh nhân có đến quán Bar Buddha vào ngày 14/3, đến ngày 22/3 được chuyển cách ly tại Quận 9, lấy mẫu xét nghiệm với (BN124) là nam giới, 52 tuổi, quốc tịch Brazil, trú tại Quận 2, TP. HCM. Bệnh nhân làm việc tại công ty TNHH giày Gia Định, chi nhánh tại huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai và Quận 2, TP. HCM. BN124 đi làm ở cả 2 chi nhánh công ty mỗi ngày, có lui tới một số nơi như quán ăn (TP. Biên Hoà, Đồng Nai), quán cà phê, trung tâm thương mại Vincom Quận 2 và không đeo khẩu trang. Bệnh nhân có đến quán Bar Buddha vào ngày 14/3, đến ngày 22/3 được chuyển cách ly tại Quận 9, lấy mẫu xét nghiệm với Sức Khỏe ổn định. Viện Pasteur TP. HCM đã kết luận mẫu bệnh phẩm dương tính với virus SARS-CoV-2, BN124 đang được điều trị cách ly tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Bệnh nhân thứ 125 (BN125) 22 tuổi, nữ giới, quốc tịch Nam Phi, trú tại Quận 7, TP.HCM. Bệnh nhân là chuyên gia, khi nghe thông báo về việc tìm kiếm người có liên quan đến quán Bar Buddha (nơi đến của các ca bệnh số 91, 97, 98), bệnh nhân tới Trung tâm y tế Quận 7 khai báo đã từng đến quán Bar trên từ 21h30 ngày 14/3/2020 đến 03h00 ngày 15/3. Sau đó BN125 được cách ly, lấy mẫu bệnh phẩm, với tình trạng sức khỏe ổn định. BN cho biết đã tự cách ly ở nhà từ 15/3 đến ngày 22/3. Viện Pasteur TP. HCM kết luận mẫu bệnh phẩm dương tính với virus, bệnh nhân đang được cách ly tại khu cách ly điều trị huyện Cần Giờ.

Bệnh nhân thứ 126 (BN126) là nam giới, quốc tịch Nam Phi, 28 tuổi, trú tại Quận 7, TP. Hồ Chí Minh. Bệnh nhân là bạn với BN125, nghề nghiệp giáo viên. Sau khi nghe thông báo của cơ quan y tế TP.HCM, ngày 22/3 bệnh nhân đến Trung tâm y tế Quận 7 khai báo tiền sử dịch tễ, theo đó từng đến quán Bar trên từ 21h30 ngày 14/3 đến 03h00 ngày 15/3/. Trong thời gian từ 15/3 đến khi cách ly, bệnh nhân có hai lần tới nhà BN125. BN126 đã được lấy mẫu bệnh phẩm, cách ly, Viện Pasteur TP. HCM xét nghiệm và kết luận mẫu bệnh phẩm dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly tại khu cách ly điều trị huyện Cần Giờ, sức khỏe ổn định.

Bệnh nhân thứ 127 (BN127) nam giới, 23 tuổi, người Việt Nam, trú tại Quận Tân Phú, (BN127) nam giới, 23 tuổi, người Việt Nam, trú tại Quận Tân Phú, TP. HCM . BN127 là nhân viên phục vụ bàn (theo ca 21h00 - 04h00) tại quán Bar Buddha - Quận 2. Ngày 16/3, bệnh nhân khởi bệnh, có triệu chứng sốt, đi khám tại phòng khám BS.Trần Hồng Đào - Quận Tân Phú và được kê đơn thuốc uống, hết sốt đến nay. Ngày 17-20/3/, bệnh nhân ở nhà, không đi làm và có đi một số quán ăn uống.

Ngày 21/3, bệnh nhân tới khai báo tại trạm y tế về tình trạng tiếp xúc ở quán Bar Buddha, sau đó cách ly tại nhà theo hướng dẫn. Ngày 22/3, bệnh nhân được chuyển cách ly tập trung quận Tân Phú, lấy mẫu bệnh phẩm, lúc này không có dấu hiệu bệnh. Mẫu bệnh phẩm được Viện Pasteur TP. HCM kết luận dương tính với virus; BN127 được chuyển Bệnh viện Dã chiến Củ Chi theo dõi và cách ly.

Bệnh nhân thứ 128 (BN128) 20 tuổi, nam giới, địa chỉ ở Lê Chân, TP. Hải Phòng. Bệnh nhân là du học sinh tại Anh, ngày 20/3 nhập cảnh về Nội Bài trên chuyến bay VN0054. Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân đã được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội sàng lọc, lấy mẫu bệnh phẩm, kết quả sàng lọc là dương tính. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm mẫu bệnh phẩm, kết quả dương tính. Hiện bệnh nhân đang cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, sức khoẻ ổn định.

Bệnh nhân thứ 129 (BN129) là nam giới, 20 tuổi, địa chỉ ở Nghĩa Tân, Hà Nội. Bệnh nhân là du học sinh Anh, về Việt Nam nhập cảnh về Nội Bài ngày 20/03 trên chuyến bay VN0054. Bệnh nhân đã được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội sàng lọc và lấy mẫu bệnh phẩm, kết quả sàng lọc là dương tính. Ngày 23/3, mẫu bệnh phẩm đã được gửi sang Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, hôm nay cho kết quả khẳng định dương tính. Hiện bệnh nhân đang được cách ly tại BV Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, tình trạng sức khoẻ ổn định.

Bệnh nhân thứ 130 (BN130) 30 tuổi, nam giới địa chỉ ở Quận Bình Chánh, TP. HCM. Bệnh nhân là du khách từ Tây Ban Nha, quá cảnh ở Nga và nhập cảnh tại sân bay Nội Bài ngày 22/03 trên chuyến bay SU290 (không rõ số ghế). Bệnh nhân đã được đưa về khu cách ly của tỉnh Bắc Giang, lấy mẫu làm xét nghiệm ngay sau đó và được Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương khẳng định kết quả dương tính với virus. BN139 đang được cách ly tại BV Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, sức khoẻ ổn định.

Bệnh nhân thứ 131 (BN131) 23 tuổi, nam, địa chỉ ở Quận Bình Chánh, TP. HCM. Đây là du khách từ Tây Ban Nha, quá cảnh tại Nga và nhập cảnh về Nội Bài ngày 22/03 trên chuyến bay SU290, không rõ số ghế. Bệnh nhân cũng được chuyển tới khu cách ly của tỉnh Bắc Giang và lấy mẫu làm xét nghiệm. Sau khi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương khẳng định mẫu bệnh phẩm dương tính SARS-CoV-2, bệnh nhân được chuyển tới điều trị cách ly tại BV Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Bệnh nhân thứ 132 (BN132), 25 tuổi, nữ giới, địa chỉ ở Quận Long Biên, (BN132), 25 tuổi, nữ giới, địa chỉ ở Quận Long Biên, Hà Nộ i. Bệnh nhân là du khách từ Tây Ban Nha, quá cảnh tại Nga và nhập cảnh về Nội Bài ngày 22/03/2020 trên chuyến bay SU290. Bệnh nhân được đưa tới khu cách ly tỉnh Bắc Giang, lấy mẫu xét nghiệm. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm và cho kết quả khẳng định với SARS-CoV-2 vào ngày 23/3, hiện bệnh nhân đang cách ly tại BV Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Bệnh nhân thứ 133 (BN133) 66 tuổi, nữ giới, địa chỉ ở Tân Phong, (BN133) 66 tuổi, nữ giới, địa chỉ ở Tân Phong, Lai Châu . Tiền sử dịch tễ của BN133 cho thấy trong tháng 3/2020 có tới Bệnh viện Bạch Mai điều trị bệnh. Ngày 22/03, bệnh nhân trở về nhà, trên đường về có biểu hiện sốt nên đã được Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lai Châu lấy mẫu làm xét nghiệm ngay sau đó.

Mẫu bệnh phẩm đã được gửi sang Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm, kết luận dương tính; bệnh nhân được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu cách ly, tình trạng sức khoẻ ổn định.

Bệnh nhân thứ 134 (BN134) 10 tuổi, nam giới, địa chỉ ở Thạch Thất, Hà Nội. Bệnh nhân là du khách từ nước ngoài, nhập cảnh tại sân bay Nội Bài ngày 18/03 trên chuyến bay SU290. Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân đã được đưa về khu cách ly của tỉnh Thanh Hoá, lấy mẫu bệnh phẩm. Ngày 23/3, mẫu bệnh phẩm đã được gửi sang Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm khẳng định dương tính. Sau đó, bệnh nhân được đưa về Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn điều trị cách ly, tình trạng sức khoẻ ổn định.





