Thêm 2 bệnh nhân COVID-19 xuất viện, Việt Nam có 171 người khỏi bệnh

Thông tin từ tiểu Ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, hôm nay (15/4), có 02 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

BN 235 người Anh được công nhận khỏi bệnh

BN 235, nam, 25 tuổi, quốc tịch Anh, điều trị tại bệnh viện Dã chiến Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân đã có 3 lần xét nghiệm âm tính vào các ngày 6/4, 8/4 và 9/4/2020, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

Hiện cả nước đã có 171 bệnh nhân hồi phục. Số ca bệnh COVID-19 có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2 là 31 ca. Số ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2: 10 ca.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hiện cả nước còn tổng số 95 người bệnh COVID-19 đang điều trị tại 14 cơ sở khám chữa bệnh. Đa số các bệnh nhân đều có sức khoẻ ổn định. Có 08 bệnh nhân nặng, trong đó 01 trường hợp chạy ECMO, 2 trường hợp thở máy, 5 trường hợp thở ô xy.

Về trường hợp nặng nhất là BN 91, ngày 15/4 đã có một số tiến triển lầm sàng khả quan. Dù vẫn dương tính với vi rút SARS-CoV-2 nhưng hình ảnh XQ phổi có cải thiện; không sốt, đã ngưng dùng thuốc vận mạch, mạch và huyết áp ổn định. Bệnh nhân tiếp tục được thở máy và ECMO, được theo dõi rối loạn đông máu-Hội chứng HIT.



Tại BV bệnh nhiệt đới TW cơ sở 2, hiện có 3 ca nặng được Hội đồng chuyên môn tiếp tục chẩn đoán. Trong đó, BN 20 (bác gái của BN 17) từng phải can thiệp ECMO đã có dấu hiệu hồi phục sau ngừng tuần hoàn. Bệnh nhân đã dừng được vận mạch, Glassgow 14 điểm; bệnh nhân tỉnh, gọi giao tiếp được được; dấu hiệu sinh tồn khả quan.

BN 251, 64 tuổi vừa được chuyển lên từ BV ĐK Hà Nam. BN có tiền sử gout nặng, uống rượu, xơ gan, được tư vấn trao đổi về vấn đề dinh dưỡng, điều trị gout, xơ gan, chống đông….

