Thêm 2 bệnh nhân COVID-19 tại TP.HCM tái dương tính sau 5 ngày xuất viện

Ngày 27/4, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM thông tin về kết quả theo dõi, lấy mẫu xét nghiệm các bệnh nhân xuất viện sau điều trị COVID-19. Trong số 47 trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm, đã ghi nhận 2 bệnh nhân có kết quả dương tính vào ngày thứ 5 sau khi xuất viện.

Sau khi ghi nhận kết quả xét nghiệm tái dương tính, hai bệnh nhân này tiếp tục được cách ly tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi để theo dõi, cách ly. Ngoài ra, bệnh nhân 151 (xuất viện ngày 18/4) có tiếp xúc gần với bệnh nhân 207 cũng cách ly theo dõi.

Hai bệnh nhân 207 và 224 đều được cách ly điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi

Hiện TP.HCM chỉ còn 22 trường hợp trở về từ vùng dịch, đang được theo dõi tại các khu cách ly tập trung của thành phố. Tính đến chiều 26/4, tổng số trường hợp được cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung của quận, huyện là 2.003 trường hợp, trong đó 1.993 trường hợp hết thời gian theo dõi 14 ngày và không có triệu chứng, còn theo dõi 10 trường hợp.

Tổng số người được cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 11.468 trường hợp, trong đó 11.348 trường hợp đã hết thời gian theo dõi 14 ngày, còn theo dõi 120 trường hợp.



Trước đó, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đã có 5 bệnh nhân được ghi nhận dương tính trở lại sau khi được công bố khỏi bệnh là BN188, BN52, BN149, BN137 và BN36.

BN 188 dương tính lại sau âm tính 2 lần liên tiếp, hiện đang điều trị tiếp tại Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

BN 137 (Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh), và 2 ca khác là BN 52, BN 149 (điều trị tại Bệnh viện số 2 Quảng Ninh), dương tính lại sau khi ra viện và âm tính 3 lần liên tiếp.

Đưa bệnh nhân tới điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi

Trước tình hình trên, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Tiểu Ban điều trị đã có công văn yêu cầu sở y tế các tỉnh, thành phố và các bệnh viện được phân công điều trị COVID-19 theo dõi xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người bệnh sau khi xuất viện.

Hiện tượng bệnh nhân COVID-19 dương tính trở lại đã được ghi nhận tại nhiều nước như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Ngày 18/4, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hàn Quốc (KCDC) công bố 160 bệnh nhân dương tính lại sau thời gian trung bình 13,5 ngày xuất viện. WHO cho biết đang điều tra về các trường hợp này.

