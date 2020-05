Thêm 2 bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 'made in Việt Nam' được cấp phép sử dụng

Mới đây Bộ Y tế cấp phép sử dụng cho hai bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 được sản xuất 100% trong nước.

Theo ông Nguyễn Minh Tuấn, vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế, sinh phẩm "made in Việt Nam" vừa được Bộ Y tế cấp phép đưa vào sử dụng xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp RT- LAMP và Realtime PCR. Bộ sinh phẩm có khả năng phát hiện vùng gen N đặc hiệu của virus SARS-CoV-2 từ mẫu dịch phết hầu họng của bệnh nhân. Cả 2 bộ sinh phẩm này được được sử dụng cho sàng lọc nhanh các trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2.

Ảnh minh họa

Trước đó, Bộ Y tế cũng cấp phép sử dụng cho 2 bộ sinh phẩm xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 'made in Việt Nam' từ tháng 3/2020.



Như vậy, trong tổng số 9 bộ sinh phẩm xét nghiệm đã được Bộ Y tế cấp phép thì có 4 bộ là sản phẩm được sản xuất hoàn toàn trong nước. Cả 4 bộ sinh phẩm Việt Nam sản xuất đều đã được kiểm định chất lượng và đều đạt yêu cầu phát hiện bệnh về độ nhạy, độ đặc hiệu.

Mới đây nhất, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương phối hợp với ĐH Nagasaki (Nhật) đã nghiên cứu thành công loại test nhanh COVID-19 bằng phương pháp elisa, có độ nhạy và đặc hiệu tới 95%, đồng thời không bị phản ứng chéo với virus khác. Sản phẩm này đưa Việt Nam trở thành nước thứ 5 trên thế giới phát triển thành công loại test xét nghiệm nhanh COVID-19 này.

Trong khi đó bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp PCR do Viện nghiên cứu Y dược học quân sự - Học viện Quân Y sản xuất đã được sử dụng đại trà trên cả nước. Sản phẩm còn đạt chuẩn châu Âu và được WHO công nhận. Nhiều nước đặt hàng sản phẩm của Việt Nam để phục vụ xét nghiệm COVID-19.



Còn 5 bộ sinh phẩm nhập khẩu chỉ được sử dụng sau khi kiểm tra chất lượng tại Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương, Viện Pasteur Nha Trang và Viện Pasteur TP.HCM, là đơn vị kiểm định do Bộ Y tế chỉ định. Đây cũng là các đơn vị xét nghiệm COVID-19 khẳng định đạt chuẩn quốc tế được WHO công nhận.

Việt Nam phân lập chủng virus corona mới thành công sau 72 giờ. Video: VTV