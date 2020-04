Thêm 2 ca dương tính trở lại với SARS-CoV-2, trong đó 1 trường hợp vô cùng phức tạp

Báo Sức khỏe Đời sống dẫn lại Bản tin của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho thấy, tính từ 6h sáng ngày 16/4 đến 6h ngày 29/4: 13 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng; tính đến 6h ngày 29/4: Việt Nam có tổng cộng 130 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay; tính từ 6h ngày 29/4 đến 18h ngày 29/4: 0 ca mắc mới.



Tính đến chiều ngày 29/4, tròn 13 ngày liên tiếp Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng nhưng lại có 2 ca dương tính trở lại sau khi khỏi bệnh.Danh tính 2 bệnh nhân này như sau:

Ảnh: SKĐS.



Đến ngày 4/4, bệnh nhân xét nghiệm cho kết quả dương tính lại sau 6 lần âm tính liên tiếp. Đến 19/4, bệnh nhân tiếp tục có kết quả xét nghiệm dương tính lại sau 7 lần âm tính liên tiếp. Các xét nghiệm ngày 25-26/4 tiếp tục cho kết quả dương tính.



BN50 là bệnh nhân nam, 50 tuổi, nhập viện tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 ngày 13/3. Đây là ca bệnh rất nặng phải thở máy qua nội khí quản, nhưng đã được bệnh viện điều trị khỏi bệnh, công bố ra viện ngày 14/4, nhưng vẫn được tiếp tục theo dõi thêm 14 ngày tại Bệnh viện theo quy định.



Đến ngày 21/4, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính lại sau 5 lần âm tính liên tiếp; kết quả xét nghiệm ngày 24/4, 27/4 vẫn dương tính.



Hiện cả 2 bệnh nhân vẫn đang tiếp tục được theo dõi tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương cơ sở 2.

Ảnh minh họa.



Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại Việt Nam có 12 trường hợp dương tính trở lại sau khi xuất viện gồm bệnh nhân BN74, BN188, BN137, BN130 và BN50 ở Hà Nội, BN52 và BN149 ở Quảng Ninh, BN36 ở Bình Thuận, BN207, BN224, BN151 ở TP.HCM và BN22 (hiện đã trở về Anh và có kết quả xét nghiệm âm tính trở lại).



Đến thời điểm này có 51 bệnh nhân mắc COVID-19 đang được điều trị tại 9 cơ sở khám, chữa bệnh; 3 bệnh nhân diễn biến nặng (số 19,91,161), trong đó bệnh nhân số 19 và 161 đang tập cai thở máy.

Your browser does not support HTML5 video.

Các triệu chứng COVID-19 biến đổi như thế nào qua từng ngày