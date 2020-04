Thêm 2 ca mắc COVID-19 mới đều liên quan đến chợ hoa Mê Linh

18h ngày 12/4, Bộ Y tế công bố thêm 2 ca mắc COVID-19 mới. Đây là bệnh nhân 259 và 260 đều liên quan đến chợ hoa tại thôn Liễu Trì, xã Mê Linh.

Bệnh nhân 259, nữ, 41 tuổi, ở xóm Bàng, thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội. Đây là vợ BN254, thỉnh thoảng có đi giao hoa tại thôn Liễu Trì, xã Mê Linh và một số nơi khác khi có đơn hàng. Người này cũng thường xuyên mua hàng tại nhà BN250 (lần cuối ngày 25/3).



Từ ngày 03-06/4, bệnh nhân có đi sang xóm, thôn khác gồm xóm Chùa, xóm Ao Sen, thôn Liễu Trì để giao hoa và mua đồ, có tiếp xúc nhiều người. Lần cuối tiếp xúc chồng là BN254 vào 8/4, trước khi BN254 lên chạy thận ở BV Thận Hà Nội.

Thôn Hạ Lôi bị phong tỏa từ ngày 8/4

Bệnh nhân 260, nữ, 35 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở xóm Đường, thôn Hạ Lôi, làm nghề trồng hoa, không đi đâu xa trong vòng 2 tuần gần đây.



Hàng ngày, người này thường đi chợ sau đó ra đồng chăm hoa rồi về nhà. Có thói quen mua thịt tại nhà Bảy Huấn (tại xóm Đường) cũng là nơi BN259 hay tới mua thịt. Ngày 6/4, có tiếp xúc gần với 2 người F1 của BN243 khi đi giao hoa.

Trước đó trưa 12/4, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 vừa ra Thông báo khẩn số 13 tìm những người đã đến chợ hoa Mê Linh (thôn Liễu Trì, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội) vì có liên quan đến dịch COVID-19.



Theo đó, Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị những người thu mua, buôn bán hoa tại chợ hoa Mê Linh từ ngày 20/3 đến nay liên hệ ngay 03 việc sau.



- Liên hệ ngày với cơ quan y tế nơi gần nhất hoặc nhắn lại số 9998 để được tư vấn hỗ trợ.



- Thực hiện cách ly tại nhà.



- Thực hiện khai báo y tế.



Đến chiều 12/4, đã ghi nhận 8 trường hợp mắc COVID-19 có liên quan tới thôn Hạ Lôi (huyện Mê Linh, Hà Nội). Trường hợp đầu tiên là bệnh nhân số 243 (nam, 46 tuổi). Các bệnh nhân được công bố sau đó cũng ở thôn Hạ Lôi bao gồm: BN 250, BN 253, BN 254, BN 257, BN 258 và mới nhất là 2 ca BN 259, BN 260.

Toàn bộ thôn Hạ Lôi đã được tiến hành khoanh vùng cách ly với 11.077 người (2.711 hộ dân). Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra dịch tễ học tại đây.

Your browser does not support HTML5 video.

Thực hiện phong tỏa thôn Hạ Lôi trong 28 ngày từ 8/4