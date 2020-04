Thêm 2 ca mới mắc COVID-19 đều ở 'ổ dịch' Hạ Lôi, một người là công nhân của SamSung

Theo bản tin 6h sáng ngày 13/4 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Việt Nam đã ghi nhận thêm 2 ca mắc mới COVID-19. Được biết, cả 2 người này đều là người dân ở "ổ dịch" Hạ Lôi; trong đó có 1 người bán tạp hóa, 1 người là công nhân công ty SamSung.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại Việt Nam có 262 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó 145 ca phục hồi và đã được xuất viện.

Ảnh minh họa.

Thông tin 2 ca mới mắc COVID-19 ở thôn Hạ Lôi như sau:



BN261: Bệnh nhân nữ, 60 tuổi, quốc tịch Việt Nam, trú tại xóm Hội, thôn Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội.

Ảnh: SKĐS.

BN262: Bệnh nhân nam, 26 tuổi, quốc tịch Việt Nam, trú tại xóm Chợ, thôn Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội.

Bệnh nhân là công nhân công ty SamSung, Bắc Ninh. Ngày 27/3, bệnh nhân có tiếp xúc gần với BN254 (là bác của bệnh nhân). Đến ngày 31/3, bệnh nhân có xuất hiện ho khan, sốt. Bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm ngày 11/4 và xét nghiệm ngày 12/4 cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.



Như vậy, tính đến sáng 13/4 thôn Hạ Lôi đã ghi nhận 10 người mắc COVID-19 gồm BN243, BN250, BN253, BN254, BN257, BN258, BN259, BN260, BN261, BN262.

Trong đó, BN 243 là người đầu tiên tại thôn Hạ Lôi được phát hiện nhiễm SARS-CoV-2, sau đó đến các bệnh nhân khác đều là người cùng thôn. Chính quyền địa phương đã khoanh vùng, cách ly toàn bộ thôn Hạ Lôi, gồm 11 xóm với 2.973 hộ dân, 11.077 người, thời hạn 28 ngày kể từ ngày 8/4.

Your browser does not support HTML5 video.

Thực hiện phong tỏa thôn Hạ Lôi trong 28 ngày từ 8/4