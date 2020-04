Thêm 2 ca nhiễm COVID-19 mới, 1 người là bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai

Bộ Y tế thông báo, trong 2 ca nhiễm mới có 1 trường hợp liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai . Cụ thể:

Bệnh nhân 238 (BN 38): Bệnh nhân nữ, 17 tuổi, có địa chỉ tại Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Bệnh nhân là lao động tự do tại Thái Lan, trước đó có ở cùng bạn (BN 210) tại Thái Lan.

Ngày 17/3, bệnh nhân đi xe ô tô từ Bangkok, Thái Lan về Việt Nam. Ngày 18/3 nhập cảnh qua Cửa khẩu Cha Lo, tỉnh Quảng Bình và được đưa về khu cách ly tập trung của tỉnh Quảng Bình 1 ngày.

Ngày 21/3, được đưa về cách ly tập trung tại Trường Mầm non xã Thạch Long, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh đã cho điều tra, giám sát, lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-COV-2, mẫu bệnh phẩm được gửi đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cũng cho kết quả dương tính.

Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Cầu Treo, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, tình trạng sức khoẻ ổn định.

Bệnh nhân 239 (BN239): Bệnh nhân nam, 71 tuổi, địa chỉ tại An Hoà, Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngày 11/3 bệnh nhân đi khám, điều trị tại Khoa Tiêu hoá, BV Bạch Mai và về trong ngày. Ngày 18/3 bệnh nhân khám lại tại Khoa Tiêu hoá, BV Bạch Mai, ngày 19/3 quay lại quê ở Vĩnh Phúc.

Trong thời gian khám tại BV Bạch Mai có mua đồ ăn ở căng tin. Từ ngày 19-26/3 bệnh nhân ở nhà, không đi đâu.

Từ ngày 26-28/3/2020 cách ly tại nhà. Ngày 28/3 bệnh nhân biểu hiện sốt nhẹ nên nhập Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngày 01/4, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc lấy mẫu bệnh phẩm và ngày 2/4 gửi mẫu bệnh phẩm đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Theo thông tin từ Tiểu ban Điều trị, như vậy, đến thời điểm này, Việt Nam đã ghi nhận 239 ca mắc COVID-19, trong số này đã có 85 ca khỏi bệnh/xuất viện.

154 ca bệnh còn lại hiện đang được điều trị tại 20 cơ sở y tế trong cả nước, có cả bệnh viện trung ương, bệnh viện tỉnh, bệnh viện chuyên khoa, bệnh viện huyện, bệnh viện dã chiến. Đa số các bệnh nhân có sức khoẻ ổn định. 46 trường hợp trong số này xét nghiệm âm tính từ 1 lần với virus gây COVID-19 (trong đó có 21 ca âm tính từ 2 lần trở lên).

Người dân cần thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ

Như vậy, tính đến sáng ngày 4/4, Việt Nam đã ghi nhận 239 trường hợp nhiễm COVID-19. Trong đó có 85 ca đã được chữa khỏi và xuất viện. Các ca bệnh còn lại hiện đang được điều trị ở hơn 20 cơ sở y tế trên toàn quốc. Sức Khỏe của đa số các bệnh nhân ổn định.

Liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19 , tại cuộc họp Thường trực Chính phủ chiều 3/4, Thủ tướng yêu cầu tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị 16, thực hiện nghiêm giãn cách ly. Người dân chỉ ra khỏi nhà nếu có việc thực sự cần thiết; luôn đeo khẩu trang, đừng cách nhau tối thiểu 2 mét…

Liên quan đến việc triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về cách ly xã hội , trong buổi triển khai các biện pháp phòng chống dịch chiều qua, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh đây là giải pháp quan trọng, rất kịp thời và đúng thời điểm để ngăn chặn triệt để lây nhiễm trong cộng đồng. Về tình hình ổ dịch ở Bệnh viện Bạch Mai , Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, chúng ta đã rà soát được toàn bộ số lượng các y bác sĩ, bệnh nhân và những người liên quan có khả năng nhiễm bệnh, qua đó tổ chức cách ly, xét nghiệm…

Trong phiên hội chẩn trực tuyến với một số cơ sở y tế đang điều trị bệnh nhân COVID-19 ngày 3/4, Phó Thủ ướng Vũ Đức Đam phát biểu: “Người dân Việt Nam đều rất cảm ơn, tự hào về đội ngũ y, bác sĩ, những “chiến sĩ” trên tuyến đầu chống dịch. Chỗ dựa lớn nhất, vững chắc nhất của những “chiến sĩ áo trắng” trên tuyến đầu chống dịch là sự đồng sức, đồng lòng cùng vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp. Đội ngũ y bác sỹ, thầy thuốc sẽ tiếp tục đồng tâm, hiệp lực làm tốt công tác dự phòng, để không có thêm nhiều người mắc Covid-19”.

Nga Đỗ (t/h)