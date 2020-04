Thêm 2 ca nhiễm COVID-19: Một người chưa rõ nguồn lây, một người là hàng xóm BN243

Sáng nay, Bộ Y tế công bố thêm 2 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số ca mắc bệnh ở nước ta lên 251 người. Trong đó, 156 người từ nước ngoài chiếm 62,6%; 95 người lây nhiễm thứ phát. Nước ta cũng đã điều trị thành công cho 122 bệnh nhân, chưa có trường hợp nào tử vong.



Trong 2 bệnh nhân mắc mới, một người là bệnh nhân điều trị ở Trong 2 bệnh nhân mắc mới, một người là bệnh nhân điều trị ở Bệnh viện Bạch Mai , một người là hàng xóm BN243. Thông tin cụ thể như sau:



BN250: Bệnh nhân nữ, quốc tịch Việt Nam, 50 tuổi, trú tại Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội. Bệnh nhân là hàng xóm và có tiếp xúc gần BN243.



Ngày 2/4 bệnh nhân khởi phát bệnh. Ngày 5/4, bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm. Đến ngày 7/4 xét nghiệm của BN250 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được điều trị, cách ly tại Ngày 2/4 bệnh nhân khởi phát bệnh. Ngày 5/4, bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm. Đến ngày 7/4 xét nghiệm của BN250 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được điều trị, cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

BN251: Bệnh nhân nam, quốc tịch Việt Nam, 64 tuổi, trú tại Bình Nghĩa, Bình Lục, Hà Nam.



Từ ngày 20/3 đến nay, bệnh nhân điều trị tại Khoa Tiêu hoá, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam, con trai và con dâu từ Hà Nội về chăm. Ngày 6/4, bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm. Ngày 7/4, xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.



Hiện bệnh nhân đang được điều trị và cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Hà Nam. Nguồn lây nhiễm của bệnh nhân này đang được tiến hành điều tra.



Tính đến 6h sáng ngày 8/4, Việt Nam có 74.626 người đang cách ly, trong đó:



Cách ly tập trung tại Bệnh viện là 509 người (1%)

Cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 43.558 người (58%)

Cách ly tập trung tại các cơ sở khác là 30.559 người (41%).

