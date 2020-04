Thêm 2 người xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân được chữa khỏi COVID-19 tại Việt Nam lên 60

Theo tin từ Bộ Y tế, tính đến cuối ngày 31/3, đã có 3 bệnh nhân được Công bố khỏi COVID-19, trong đó có ca bệnh thứ 3 là Tiên Nguyễn – con gái ông Johnathan Hạnh Nguyễn. Đây là bệnh nhân thứ 32 được gia đình thuê chuyên cơ riêng đón từ Anh về nước và được chuyển đến cơ sở cách ly điều trị COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh cách đây 20 ngày.

Sau khi được xuất viện, Tiên Nguyễn đã chia sẻ hình ảnh của mình trên facebook cá nhân với nội dung thông điệp là lời cảm ơn: “Hôm nay tôi đã hết bệnh và được xuất viện. Sinh con ra, lo lắng và hy sinh cho con lúc bình yên cũng như sóng gió là cha mẹ, mở rộng vòng tay đón con trở về trong lúc hoạn nạn là quê hương, là tổ quốc Việt Nam".

Tiên Nguyễn chia sẻ hình ảnh đầu tiên sau khi xuất viện

"Cứu con, chữa trị và chăm sóc con qua cơn bạo bệnh là các y bác sĩ và điều dưỡng Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM. Con xin tri ân và trân trọng cảm ơn. Xin chân thành cảm ơn bạn bè, người thân và những người yêu mến đã theo dõi và động viên tinh thần Tiên suốt thời gian qua”, Tiên nói thêm.

Trong ngày 1/4, có 2 bệnh nhân nhiễm COVID-19 được bố khỏi bệnh và xuất viện. Cả hai bệnh nhân này được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận. Hai bệnh nhân đã 3 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19).

Đó là, bệnh nhân số 61, nam, 42 tuổi, quốc tịch Việt Nam, vào viện ngày 15-3, là ca bệnh đầu tiên được phát hiện tại tỉnh Ninh Thuận; cùng bệnh nhân số 67 (nam, 36 tuổi, quốc tịch Việt Nam, vào viện ngày 17/3.

2 bệnh nhân khác được xuất viện vào ngày 1/4

Nói về hai bệnh nhân được xuất viện ngày 1/4, bác sĩ Thái Phương Phiên – Giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận cho biết: Sau 15 ngày điều trị, hai bệnh nhân không còn triệu chứng ho, sốt, kết quả chuoj x-quang tốt, tự sinh hoạt bình thường, đủ điều kiện xuất viện. Các trường hợp trên sẽ tiếp tục cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày và được chăm sóc y tế cẩn thận.

Trước đó, ngày 30/3, có 27 bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh và chuyển về cơ sở theo dõi tiếp. 27 ca bệnh được Bộ Y tế công bố khỏi bệnh là: BN17, BN22, BN24, BN27, BN39, BN46, BN47, BN51, BN55, BN56, BN58, BN59, BN60, BN62, BN69, BN70, BN71, BN77, BN85, BN88, BN93, BN110, BN112, BN113, BN130, BN140, BN187.

Như vậy, tính đến nay, Việt Nam đã điều trị khỏi cho 60 bệnh nhân nhiễm COVID-19. Số bệnh nhân còn lại đang được điều trị tích cực tại các bệnh viện trên toàn quốc.

Bệnh nhân số 17 được xuất viện cùng 26 người khác

Nga Đỗ (t/h)