Thêm 2 trường hợp dương tính với COVID-19, là điều dưỡng viên tại bệnh viện

Chiều 20/3, Bộ Y tế cho biết vừa phát hiện thêm 2 trường hợp dương tính với COVID-19, đều là điều dưỡng viên tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội . Kết quả xét nghiệm từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương của 2 mẫu bệnh phẩm từ 2 nữ điều dưỡng này đều dương tính, đây là những nhân viên y tế đầu tiên của Việt Nam nhiễm COVID-19.

Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai

Bệnh nhân thứ 86 (BN86) là nữ giới, 54 tuổi, làm điều dưỡng tại Phòng khám ngoại trú HIV - Trung tâm Bệnh nhiệt đới thuộc Bệnh viện Bạch Mai.

Tiền sử dịch tễ của bệnh nhân cho thấy ngày 6/3 bệnh nhân đi nghỉ mát cùng gia đình ở Côn Đào trên các chuyến bay Hà Nội – TP HCM (chuyến bay VN 7209) và TP Hồ Chí Minh - Côn Đảo (VN 8059). Đến ngày 08/3/2020 bệnh nhân trở lại Hà Nội (không rõ chuyến bay) và đi làm bình thường vào hôm sau, không có dấu hiệu nhiễm bệnh.

Tuy nhiên, đến ngày 11/3, bệnh nhân có triệu chứng tức ngực, không ho, không sốt và nhập viện Viện Tim mạch thuộc Bệnh viện Bạch Mai (C4). Tại đây, bệnh nhân được điều trị theo hướng tăng huyết áp do có tiền sử bệnh này trong 4 ngày, luôn đeo khẩu trang.

Đến sáng ngày 19/3, bệnh nhân được xuất viện. Tuy nhiên, sau đó do được xác định từng nhiều lần tiếp xúc với bệnh nhân thứ 87, BN86 được xét nghiệm sàng lọc và có kết quả dương tính với virus. Đêm ngày 19/3, bệnh nhân được đưa đi cách ly tại Bệnh viện Nhiệt đới trung ương cơ sở 2, mẫu bệnh phẩm được gửi tới Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương có kết quả dương tính với SARS-COV-2 vào chiều 20/3.

Khu vực cách ly tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: BVCC

Bệnh nhân thứ 87 (BN87): Bệnh nhân là nữ điều dưỡng 34 tuổi, làm việc tiếp đón tại khu cách ly Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai.

Ngày 18/3, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng như ho, sốt, kết quả xét nghiệm tại Khoa vi sinh Bệnh viện Bạch Mai dương tính với virus. Bệnh nhân được chuyển tới cách ly tại Bệnh viện Nhiệt đới trung ương cơ sở 2, mẫu bệnh phẩm được gửi tới Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương có kết quả dương tính với COVID-19 vào tối 19/3.

BN87 có tiếp xúc gần với BN86, làm việc tại phòng khám cách ly Trung tâm Bệnh nhiệt đới ở tầng 1, các nhân viên đều được trang bị bảo hộ lao động để đảm bảo an toàn Sức Khỏe khi làm việc. Điều dưỡng này được cử tới làm việc từ đầu tháng 2/2020, công việc là nhập thông tin của các bệnh nhân, đo dấu hiệu sinh tồn,...

Hiện Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận sàng lọc các bệnh nhân viêm đường hô hấp đến khám, những ca nghi nhiễm được chuyển sang Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TƯ. Người thân, người từng tiếp xúc với hai bệnh nhân trên đã được sàng lọc, xét nghiệm và cách ly. Bệnh viện đã thực hiện tiêu độc, khử trùng các khu vực liên quan.

Your browser does not support HTML5 video.

Như vậy, tính đến chiều ngày 20/3/2020, Việt Nam ghi nhận 87 ca dương tính với virus corona, trong đó có 17 ca đã bình phục và xuất viện.

Xem thêm: Sơ đồ Bệnh viện Bạch Mai và khu vực Trung tâm bệnh nhiệt đới

Chi Nguyễn (t/h)